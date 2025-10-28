Haberler

NATO, Brüksel'de Tarihi Biyoteknoloji Konferansı Düzenledi

NATO, Brüksel'de Tarihi Biyoteknoloji Konferansı Düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ilk biyoteknoloji konferansında yaptığı konuşmada, biyoteknolojinin askeri alandaki önemine değindi ve Çin ile Rusya'ya karşı üstünlük sağlamak gerektiğini vurguladı.

NATO, Belçika'da ilk biyoteknoloji konferansını gerçekleştirdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, konferansı "tarihi bir toplantı" olarak nitelendirerek, "Çin, Rusya ve diğerlerine bu alanda üstünlük kurma fırsatı vermemeliyiz" dedi.

NATO, Belçika'nın ev sahipliğinde başkent Brüksel'de ilk kez biyoteknoloji konferansı gerçekleştirdi. NATO Biyoteknoloji Konferansı'na müttefik ülkelerden akademisyenler, hükümet yetkilileri ve araştırmacılar katıldı. Konferansta konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO'nun gelişen teknolojilere büyük önem verdiğini ifade ederek, bugün ilki gerçekleştirilen biyoteknoloji konferansını "tarihi bir toplantı" olarak nitelendirdi.

NATO'nun ateş gücüne ve en iyi teknolojilere ihtiyaç duyduğunu ifade eden Rutte, "Biyoteknolojide yeniliği ilerletmek, bu çabanın kilit bir parçasıdır. Bu, ordularımızın en iyi ve gelişmiş kabiliyetlere sahip olmasını sağlayacaktır" dedi.

Rutte, "Güvende kalmak için sadece tanklara, jetlere, gemilere, insansız hava araçlarına ve mühimmata değil, aynı zamanda biyoteknolojiyi geliştirmeye, edinmeye ve savunma yeteneklerimize entegre etmeye de ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"Çin, çok hızlı ilerleme kaydetti"

Çin'in 2023'te biyoteknoloji araştırmalarına 3 milyar dolar yatırım yaptığına ve bu alanda hızla ilerlediğine dikkat çeken Rutte, "Çin, gen düzenleme ve sentetik biyoloji gibi alanlarda, askeri ve çift kullanımlı uygulamalar için çok hızlı ilerleme kaydetti. Yakından izlediğimiz bir diğer ülke olan Rusya da gizli biyolojik araştırmalar yürütüyor. Rusya, düşmanlarına karşı kullanabilmek üzere biyolojik silah programı gibi kötü niyetli enstrümanları kullanmaya çalışıyor. Yani mesaj net. Çin, Rusya ve diğerlerine bu alanda üstünlük kurma fırsatı vermemeliyiz" dedi.

Biyoteknolojinin askeri alandaki kullanımına örnekler veren Rutte, "Tele-tıp ve sahada kan temini gibi birçok uygulama, askeri ortamlarda kullanılmaya hazır durumda. Şu anda bile askerlerimizi korumaya ve direncimizi artırmaya yardımcı oluyorlar. Ayrıca askerlerimizin ve politikacıların yorgunluk belirtilerini, enfeksiyon veya travma belirtilerini erken aşamada izleyebilen biyoteknoloji destekli giysiler geliştirmek için hızlı bir ilerleme söz konusu. Yani bu alanda pek çok pratik uygulama mevcut. Bu tür mevcut teknolojilerin gelişmiş uygulamalarına daha fazla ihtiyacımız var. Bu, fiziksel, bilişsel ve duygusal yetenekleri geliştirebilir" dedi.

NATO müttefiklerini biyoteknoloji devriminde ön safta yer almak için çabalarını artırmaya çağıran Rutte, "Geleceği şekillendirmek için gerekli her şeye sahip olduğumuza inanıyorum" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Antalya'yı yağmur ve fırtına vurdu: 3 yaralı

O şehrimize birkaç saatlik kabus yetti: Yaralılar var
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Liseli 2 kıza sözlü tacizde bulunup, esnafa bıçak çeken şüpheli tutuklandı

Yaptığı rezillik yetmedi, bir de üste çıkmaya çalıştı
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Ülke ayakta! Solcu vekil yardımcısına ayak tırnaklarını kestirdi

Ofisinde çekilen fotoğraf o ismi hedef tahtasına oturttu
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
title