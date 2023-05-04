Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin Mahalleleri Gezdi

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, seçim öncesi Limanreis, Sahilevleri, Altıevler, Yenikale ve Huzur mahallelerinde yurttaşlarla bir araya geldi. Başkan Engin, vatandaşları sandığa davet etti ve gençlerin ve kadınların ülkedeki değişimi başlatacağını söyledi.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Limanreis, Sahilevleri, Altıevler, Yenikale ve Huzur mahallelerinde yurttaşlarla bir araya geldi. Başkan Engin, "Hep beraber sandığa gidecek, hep beraber başaracağız. İlk kez oy kullanacak birçok gencimizle bir araya geldik. Sahada gördük ki ülkemizdeki bu değişimi kadınlar ve gençler başlatacak. Hak, hukuk ve adalet için ayrı gayrı olmadan hep birlikte çalışacak, birleşe birleşe kazanacağız" dedi.

Başkan Engin, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, CHP Narlıdere Kadın Kolları Başkanı Ömür Gürokur ve gençlik kolları üyeleriyle birlikte Narlıdere'de esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi. Başkan Engin vatandaşları 14 Mayıs'ta sandığa davet etti.

5 MAHALLE DOLAŞTI

Güne Anadolu Birliği Derneği ve Anadolu Federasyonu'nun düzenlediği ve CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın katılımıyla düzenlenen toplantıyla başlayan ziyaretlerde Başkan Engin'in ikinci durağı Limanreis Mahallesi oldu. Burada esnafları ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Engin talep ve önerileri dinledi, yurttaşlarla sohbet etti. Daha sonra Altıevler ve Sahilevleri'ne geçen Başkan Engin, belediye işletmesi olan Mandalin Kafe'de vatandaşlarla bir araya gelirken, bölgedeki işletmeleri gezerek yurttaşlara 14 Mayıs seçimlerinin önemini anlattı. Yenikale ve Huzur mahallelerindeki bütün kahveleri dolaşan ve gençlerin yoğunlukla bulunduğu kafeleri de ziyaret eden Başkan Engin; vatandaşları tek tek dinledi.

Başkan Engin, yaptıkları ziyaretlerde vatandaşların en çok geçim derdi sıkıntılarını paylaştığını belirterek, "Bu durumu halkımız değiştirecek ve ülkenin kaderini belirleyecek. Biz de çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için durmadan koşturacak ve vatandaşlarımıza doğru bildiğimizi anlatacağız. Çünkü bizlerin birer siyasetçi olarak öneri yapma görevimiz de var. Hep beraber sandığa gidecek, hep beraber başaracağız. İlk kez oy kullanacak birçok gencimizle bir araya geldik. Sahada gördük ki ülkemizdeki bu değişimi kadınlar ve gençler başlatacak. Hak, hukuk ve adalet için ayrı gayrı olmadan hep birlikte çalışacak, birleşe birleşe kazanacağız" diye konuştu.