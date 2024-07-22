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Nancy Pelosi, Kamala Harris'e Destek Verdi

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ABD Temsilciler Meclisi'nin eski Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından geri çekilmesinin ardından ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e destek verdi.

ABD Temsilciler Meclisi'nin eski Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından geri çekilmesinin ardından ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e destek verdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'de kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesinin ardından desteğini açıkladığı Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD Temsilciler Meclisi'nin eski Başkanı Nancy Pelosi'den de destek aldı. Pelosi, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, ülkemizin geleceği için büyük bir gurur ve sınırsız bir iyimserlikle Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i ABD Başkanlığı için destekliyorum. Başkanlık için Kamala Harris'e verdiğim destek resmi, kişisel ve siyasi bir destektir" dedi.

Harris'i çalışan ailelerin savunucusu ve kadınların seçme hakkı için mücadele eden biri olarak niteleyen Pelosi, Harris'i onlarca yıldır güçlü değerlere, inanca ve kamu hizmetine olan bağlılığı ile tanıdığını aktardı. Pelosi, Harris'in Demokrat Parti'yi kasım ayında zafere taşıyacağına dair inancının tam olduğunu vurguladı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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