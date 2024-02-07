Naci Görür: İYİ Parti İstanbul, CHP ise Elazığ için adaylık teklifinde bulundu

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Prof. Dr. Naci Görür katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Görür 31 Mart yerel seçimleri öncesinde kendisine 2 partiden başkan adaylığı teklifini geldiğini ilk kez duyurdu.

İYİ PARTİ VE CHP'DEN ADAYLIK TEKLİFİ

Görür, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı teklif edildi. İstanbul Büyükşehir'i İYİ Parti teklif etti, Elazığ Belediye Başkanlığını CHP etti. Teklifler oldu, çok teşekkür ederim beni onare ettiler" dedi.

"BEN PARTİLER DIŞI, SİYASET DIŞINDAYIM"

Katıldığı yayının sunucusu Candaş Tolga Işık'ın "Kabul etmediniz mi?" sorusuna ise Naci Görür şu yanıtı verdi; "Kabul edip etmemek değil benim yoluma yöntemime inancıma ters. Ben partiler dışı siyaset dışında olmalıyım ki beni AK Parti de dinlesin CHP de dinlesin, MHP'de dinlesin. Beni takip edenlerin önemli bir kısmı AK Partili, MHP'li.

"NACİ GÖRÜR OLARAK BİR OYUM VAR"

Yazıyorlar bana 'Hocam Allah senden razı olsun' diye. Ben bir partinin adamı olabilir miyim yani? Naci Görür olarak bir oyum var o ayrı. Ama biz bu deprem belasını bu ülkenin başından def edeceksek Türkiye Cumhuriyeti olarak, hükumetiyle, muhalefetiyle, siyaseti bu işin dışında bırakmamız gerekiyor."