MYP Sözcüsü Ekşi: Yoksulluk, güvenlik sorunu haline döndü

Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yunus Ekşi, partililer ile haftalık gündem değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Ekşi, "Hükümet faizcilere kesenin ağzını açarken, halka tasarruf edelim diyor. Soruyorum 7 bin 500 TL maaş verdiğiniz bir insana hangi tasarruf eylemleriyle tasarruf edin diyorsunuz? Yoksulluk milletimizin güvenlik sorunu haline döndü. Milli Yol Partisi olarak kurulu sömürü ekonomik düzen değişmediği sürece hiçbir şeyin değişmeyeceğini söylüyoruz" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yunus Ekşi partililer ile haftalık gündem değerlendirme toplantısı sonrası Bakırköy Cumhuriyet Özgürlük Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Uygulanan zamlara karşı tepkisini dile getiren Ekşi, konuşmasının ardından 1 dakikalık 'Sessiz Duruş Eylemi' gerçekleştirdi.

"ALIM GÜCÜNÜN NE KADAR AZALDIĞINA İŞARET EDİYOR"

Ülke genelinde hükümetin seçim sonrası ekonomide uyguladığı zam politikalarına karşı 'Sessiz Duruş' eylemini gerçekleştirdiklerini ifade eden Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yunus Ekşi, "Ülkemizin her tarafında başlatmış olduğumuz bu eylem bütün halkımızın sorunlarını dile getirme anlamında yüklenmiş olduğumuz sorumluluktur. TÜİK, Haziran ayında içme sütünün yıllık yüzde 11.2 azaldığını beyan etti. Tavuk eti üretiminin yıllık yüzde 19.7 azaldığını ifade etti. Bu bize milletimizin alım gücünün ne kadar azaldığına işaret ediyor. Artık insanlarımızın kırmızı eti geçin beyaz eti dahi tüketemez hale geldiğini gösteriyor" dedi.

"BİR DAKİKALIK 'SESİZ DURUŞ EYLEMİ' İLE ÖNCE MİLLETİMİZİ UYANDIRACAĞIZ"

17 yılda üretici fiyat endeksinin 20 kat arttığını ifade eden Ekşi, "Tüketici fiyat endeksinin ise 12 kat arttığını görüyoruz. Bu da bize üretici fiyat endeksinin maliyetlerinin ne kadar çok olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Maalesef zam hortumu vergiler üzerinden milletin cebine, faizler üzerinden de devletimizin kasasına bağlanmıştır. Borçla ürettiğimizi, borçla tüketir hale geldik. Şimdi hükümetimiz bu borçların bedelini zamlarla, vergilerle milletimize, yüksek faizlerle devletimize ödettiriyor.Tam 22 yıldan beri iktidardasınız, millete dişinizi biraz daha sıkın 2024 yılında enflasyon düşecektir diyorsunuz. Bunu söylerken de devleti ve milleti borçlandırmaya hızlı bir şekilde devam ediyorsunuz. Biz sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyoruz. Onun için Milli Yol Partisi olarak, 'Bir Dakikalık Sesiz Duruş Eylemi' ile önce milletimizi uyandıracağız" diye konuştu.

"UYGULANAN EKONOMİK POLİTİKALAR MİLLETİMİZİ HASTA ETTİ"

Sözlerine devam eden Ekşi, "Ev almanın hayal olduğu, evlenmenin zorlaştığı, kiraların ödenemez hale geldiği ülkemizde yoksulluk adeta kabul edilebilir hale geldi. Bugün yoksulluk sınırı 34 bin liralara dayandı. Halkımız büyük bir umutsuzluk içinde, sosyal psikolojik bunalım geçiriyor. İnsanlarımız ay sonunu nasıl getireceğiz derdine çare ararken sürekli borçlanarak yaşamını devam ettirmeye çalışıyor. Millet olarak şu anda bir depresyonun içerisindeyiz. 2021 yılında 59 milyon 641 bin antidepresan ilaç kullanan bu millet bu rakamı 2022 yılında 2 milyon 229 bine çıkardı. Millet olarak 61 milyon 870 bin 998 antidepresan kutusu kullanıyoruz. Uygulanan ekonomik politikalar milletimizi hasta etti" dedi.

"ÜLKE VE MİLLET TAMAMEN YOKSULLAŞMIŞTIR"

Halkın borç ekonomisine karşı köle haline getirildiğini söyleyen Ekşi, "Ülke ve millet tamamen yoksullaşmıştır. 20 milyona ulaşmış işsizlik var. Verdiğiniz zam artışlarını uyguladığınız zam politikalarınızla anında geri alıyorsunuz. Çalışan 5-10 yılda ev alabilirken bugün ev almak artık hayal oldu. Yoksulluk milletimizin güvenlik sorunu haline döndü. Zamlarla kader kabul ettirilmeye çalışılan bir anlayışta Türkiye'nin asla çaresiz olmadığını haykırıyoruz. Hükümetin borç politikalarından asla vazgeçmeyeceğini Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ifade ediyor. Merkez Bankası da bu borç politikalarını daha azdıracak şekilde faizleri arttırarak uygulayacağını söylüyor. Enflasyon, devlet ve millet borçlandırılarak düşürülmeye çalışılıyor. Bunun mümkün olmadığını biz defalarca söyledik" şeklinde konuştu.

"HALKIMIZ, MUHALEFETTEN DE UMUDUNU KESTİ"

Ekşi, "Halkımız, muhalefetten de maalesef umudunu kesmiştir. Muhalefetin hükümete bugün bizim dışımızda yaptığı eleştiriler, hükümetin tercih ettiği, Mehmet Şimşek'in politikalarından dolayı boşa çıkmıştır. Çünkü aynı politikaları önerdiler. Dikkat ederseniz muhalefet Mehmet Şimşek'in politikalarına itiraz etmiyor" dedi.

"ÇÖZÜM OLARAK EKONOMİK MEVCUT SİSTEM DEĞİŞMELİDİR"

Türkiye'nin ekonomik sorunun sistem sorunu olduğunu ifade eden Ekşi, "Milli Yol Partisi olarak kurulu sömürü ekonomik düzen değişmediği sürece hiçbir değişimin gerçekleşmeyeceğini söylüyoruz. Kuva-yı Milliye ruhuna ihtiyacımız var. Artık gerçek sorunu görün. Gelin birlikte gerçek sorunun korkusuzca üzerine gidelim. Bütün ayrılıkları bir kenara bırakarak, milletin bu büyük sorununun buradan çözülebileceğini görün. Gelin hep birlikte Türk siyasetinde milletimizin özlediği; adalet, liyakat ve ehliyet ilkelerinin siyasete, kurumlarımıza egemen kılalım. Bununla ilgili ortak aklı işletelim. Farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek, tartışma alanından onları çıkartıp ortak büyük sorun olan bu milleti ve devletini borçlandıran yapıya müdahale edip birlikte değiştirelim. Çözüm olarak ekonomik mevcut sistem değişmelidir. Milletimizi bu bağlamda uyandırmaya çalışıyoruz" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yunus Ekşi ve partililer konuşmanın ardından 1 dakikalık 'Sessiz Duruş Eylemi' gerçekleştirdi.