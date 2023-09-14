MY Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Kerkük'teki Türkmenlere Destek Verdi

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, 'Son zamanlarda Barzani ve merkez hükümetin zaman zaman birlikte veya ters düştükleri Kerkük'ü Kürtleştirme, başkalaştırma operasyonları asla ve asla karşılık bulamayacaktır. Türkmenlere uzanan el Türk milletine uzanan el gibidir. Türkmenlerin hak ve hukukunu koruyacak Türk milletinin ta kendisidir' dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır beraberindeki partililer ile birlikte Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği'ne ziyarette bulundu. Başkan Çayır, burada yaptığı açıklamada, son zamanlarda Kerkük'te ve Irak'ta meydana gelen Türkmenleri ve Türk nüfusunu yok etmeye yönelik çabaları kınamak için bir araya geldiklerini söyledi. Türk milletinin Türkmenler ile beraber olduğunu vurgulayan Çayır, 'Bu davada öncülük etmiş şu an aramızda olan ve olmayan bütün önderleri rahmetle ve minnetle anıyoruz. Kerkük Türk'tür. Türk tarihinin ve tarihin bize armağanıdır. 2003'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgali ile birlikte meydana gelen hadiselerle birlikte yürütülen politikalar ne yazık ki o dönemin Türkiye'yi yönetenler tarafından tam olarak görülmemiş, gerekli müdahaleler yapılmamıştır. Artık Amerika Birleşik Devletleri eli ile gerek Irak'ta gerek Suriye'de oluşturulan suni devletler bu coğrafyanın urları gibidir, kanserli hücreleri gibidir' dedi.

'KARDEŞLERİMİZİ ORADA ASLA YALNIZ BIRAKMAYIZ'

Çayır, sözlerini şöyle sürdürdü; 'Son zamanlarda Barzani ve merkez hükümetin zaman zaman birlikte veya ters düştükleri Kerkük'ü Kürtleştirme, başkalaştırma operasyonları asla ve asla karşılık bulamayacaktır. Türkmenlere uzanan el Türk milletine uzanan el gibidir. Türkmenlerin hak ve hukukunu koruyacak Türk milletinin ta kendisidir. Türk milleti bu konuda çok duyarlıdır ve olup biteni not etmektedir. Barzani kendisine bir gelecek kurmak için Amerika Birleşik Devletleri ile iş birliği yapmış ve orada kısmen otonom bölge oluşturmuş olabilir. Aynı Amerika Birleşik Devletleri şu an Suriye'nin kuzeyinde yeni bir işin peşindedir. Türkiye'ye, Türk milletine rağmen Amerika Birleşik Devletleri sınır tanımamaktadır. Şu anda bölücülerin önderliğinde Suriye'nin kuzeyinde bir devlet oluşturma çabası içerisindedirler. Amerika Birleşik Devletleri'nin tek bir hedefi vardır; parçala, böl ve yönet. Biz Türk milleti olarak hiçbir zaman Kerkük geçmişten beri Türk şehridir, Musul Türk şehridir ve buralara hiçbir zaman nüfus hareketli olamaz demiyoruz. Var olan şehirlerim sahiplerini de şehirden kovma, nüfuslarını azaltma veya yok etme girişimlerine asla izin verilemez. Türk milleti buna izin vermez. Kardeşlerimizi orada asla yalnız bırakmayız.'

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