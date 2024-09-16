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Mustafa Sarıgül isyan etti: Siz kimi kazıklıyorsunuz?

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Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül GSM operatörlerine isyan etti. Operatörlerin tarife fiyatlarına tepki gösteren Sarıgül, X hesabından paylaştığı videoda, "Siz kimi kazıklıyorsunuz" dedi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, GSM operatörleri arasındaki fiyat farkına isyan etti. Sarıgül paylaşımında "Kimse bizi kazıklayamaz. Elinizi cebimizden çekin" dedi.

"SİZ KİMİ KAZIKLIYORSUNUZ?"

Tepkisini sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile dile getiren Sarıgül, "Siz kimi kazıklıyorsunuz" diyerek isyan etti. Sarıgül videolu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Şu telefonlar elimde. A firması ayda 600 lira alıyor B firması 800 lira alıyor. Siz kimi kazıklıyorsunuz? Vatandaş bunları yutmaz. Vatandaş bunun hesabını sorar.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Sarıgül Milletvekili Teknoloji Erzincan Politika Gsm

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