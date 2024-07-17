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Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir

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Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir cinsel ilişki videosu kısa sürede infial yarattı. Videodaki kişinin CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül olduğu iddia edilirken tecrübeli siyasetçiden yanıt gecikmedi. Sarıgül "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız" dedi.

Sosyal medya platformu X üzerinden servis edilen bir cinsel ilişki videosundaki kişinin CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül olduğu iddiası kısa sürede gündem yarattı.

SARIGÜL'DEN YANIT GECİKMEDİ

Atılan tweet'ler sonrası "Mustafa Sarıgül" etiketi X platformunda TT olurken infial yaratan iddiaya Sarıgül'den yanıt gecikmedi.

"UZMAN RAPORLARINI KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ"

Sarıgül yaptığı paylaşımda "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye'nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız."

Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Mustafa Sarıgül Milletvekili Sosyal Medya Erzincan Yargı Politika Güncel Haberler

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