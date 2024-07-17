Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir

Sosyal medya platformu X üzerinden servis edilen bir cinsel ilişki videosundaki kişinin CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül olduğu iddiası kısa sürede gündem yarattı.

SARIGÜL'DEN YANIT GECİKMEDİ

Atılan tweet'ler sonrası "Mustafa Sarıgül" etiketi X platformunda TT olurken infial yaratan iddiaya Sarıgül'den yanıt gecikmedi.

"UZMAN RAPORLARINI KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ"

Sarıgül yaptığı paylaşımda "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye'nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız."