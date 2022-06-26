Mustafa Sarıgül: Biz Yunanistan'a barış için gittik (2) - Haberler

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Mustafa Sarıgül: Biz Yunanistan'a barış için gittik (2)

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Sarıcı - Politika
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Mustafa Sarıgül: Biz Yunanistan'a barış için gittik (2)

SARIGÜL: BÜTÇELERİMİZİ SİLAHA DEĞİL ÇOCUKLARA HARCAYALIMTürkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 3 Temmuz'da belediye başkanlığı seçimi yapılacak olan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesini ziyaret etti.

SARIGÜL: BÜTÇELERİMİZİ SİLAHA DEĞİL ÇOCUKLARA HARCAYALIM

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 3 Temmuz'da belediye başkanlığı seçimi yapılacak olan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesini ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet ettikten sonra açıklama yapan Sarıgül, "Yunanistan, bizimle olan hesabını bir türlü kapatamıyor. Oysa biz o hesabı, 100 yıl önce Türk Ordusu, İzmir'e doğru ilerlerken kapattık. Mustafa Kemal, o gün İsmet İnönü'ye şunları söyledi ve barış elini uzattı; 'Yunanlılarla işimiz bitti, artık düşmanlığa yer yok. İki milletin ve dünyanın selameti bakımından Türk-Yunan dostluğu şarttır.' O tarihten bu yana Yunanistan'a barış elini uzatan hep biz olduk ama hep sıkılı bir yumrukla karşılaştık. Ne yazık ki sıkılı yumrukla da el sıkışılmıyor. Türkiye, ne zaman içeride ve dışarıda sıkıntıya girdiyse Yunanistan hemen atağa geçiyor. Yunanistan, yine böyle düşünüyor olmalı ki son aylarda, Türkiye üzerindeki oyunlarını ve hesaplarını artırdı. Biz barışçı bir ülkeyiz. Büyük Atatürk'ün bize gösterdiği hedef, barıştır. Gelin, Ege'nin iki kıyısındaki iki güzel millet olarak ABD'nin oyununa gelmeyelim. Ege Denizi, barış denizi olsun. Bütçelerimizi silaha değil çocuklarımıza harcayalım. Silahlar gitsin, barış gelsin, sevgi kazansın" dedi.

Ramazan SARICI/ORTA (Çankırı),


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı - Politika

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