Mustafa Destici'yi küplere bindiren rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'na sunduğu raporu PKK'nın görüşlerinin tekrarı olarak nitelendirdi. Destici, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında raporu yırtarak protesto etti; bu anlar partililer tarafından alkışlandı.
- Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti'nin TBMM'deki 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'na sunduğu raporu yırttı.
- Mustafa Destici, DEM Parti'nin raporunun PKK'nın görüşlerinin tekrarı olduğunu savundu.
- Mustafa Destici'nin raporu yırtması, BBP'li yöneticiler ve partililer tarafından ayakta alkışlandı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'na sunduğu rapora sert tepki gösterdi. Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında söz konusu raporu yırtarak protesto etti.
"PKK'NIN TEZLERİNİN TEKRARIDIR"
Basın toplantısında konuşan Destici, DEM Parti'nin sunduğu raporun yeni hiçbir unsur içermediğini savunarak, "Bu rapor, PKK'nın kuruluşundan bugüne kadar dile getirdiği görüşlerin aynen tekrarından ibarettir" ifadelerini kullandı. Raporun Türkiye'nin terörle mücadelesine zarar verdiğini öne süren Destici, içeriğini kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurguladı.
RAPORU YIRTTI, SALON AYAKTA ALKIŞLADI
Açıklamalarının ardından Destici, DEM Parti'nin raporunu kameraların önünde yırttı. Bu anlar, salonda bulunan BBP'li yöneticiler ve partililer tarafından ayakta alkışlandı. Destici, terörle mücadelede taviz verilmeyeceğini belirterek, Türkiye'nin üniter yapısına ve milli bütünlüğüne yönelik her türlü girişimin karşısında duracaklarını ifade etti.