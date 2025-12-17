Haberler

Mustafa Destici'yi küplere bindiren rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Mustafa Destici'yi küplere bindiren rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı Haber Videosunu İzle
Mustafa Destici'yi küplere bindiren rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'na sunduğu raporu PKK'nın görüşlerinin tekrarı olarak nitelendirdi. Destici, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında raporu yırtarak protesto etti; bu anlar partililer tarafından alkışlandı.

  • Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti'nin TBMM'deki 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'na sunduğu raporu yırttı.
  • Mustafa Destici, DEM Parti'nin raporunun PKK'nın görüşlerinin tekrarı olduğunu savundu.
  • Mustafa Destici'nin raporu yırtması, BBP'li yöneticiler ve partililer tarafından ayakta alkışlandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'na sunduğu rapora sert tepki gösterdi. Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında söz konusu raporu yırtarak protesto etti.

"PKK'NIN TEZLERİNİN TEKRARIDIR"

Basın toplantısında konuşan Destici, DEM Parti'nin sunduğu raporun yeni hiçbir unsur içermediğini savunarak, "Bu rapor, PKK'nın kuruluşundan bugüne kadar dile getirdiği görüşlerin aynen tekrarından ibarettir" ifadelerini kullandı. Raporun Türkiye'nin terörle mücadelesine zarar verdiğini öne süren Destici, içeriğini kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurguladı.

RAPORU YIRTTI, SALON AYAKTA ALKIŞLADI

Açıklamalarının ardından Destici, DEM Parti'nin raporunu kameraların önünde yırttı. Bu anlar, salonda bulunan BBP'li yöneticiler ve partililer tarafından ayakta alkışlandı. Destici, terörle mücadelede taviz verilmeyeceğini belirterek, Türkiye'nin üniter yapısına ve milli bütünlüğüne yönelik her türlü girişimin karşısında duracaklarını ifade etti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı
Huzurevinde eldivenli dehşet! Görüntülerin ardından bakanlık harekete geçti

Huzurevinde eldivenli dehşet! Bakanlık harekete geçti
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz infaz

İşlek caddede güpegündüz infaz
Fatih Terim'in soyunma odası konuşması yeniden gündemde

Okan Buruk'a dikkat! Yıllar sonra viral olan video
Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu
Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın 2 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta deprem! 2 isme "Güle güle" dedi
Öpüşme sahnesi ve kaza! Hayal Köseoğlu gelen tepkilere sert çıktı

Dizinin final kararının ardından gelen tepkilere sert yanıt verdi
Tedesco'nun maaşı tartışma yarattı

Fener'den aldığı maaş tartışma yarattı
AK Parti'den milletvekili mi olacak? Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba iddiaya yanıt

AK Parti'den vekil mi oluyor? Kenan'dan bomba iddiaya yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
39 yaşındaki Edin Dzeko'ya talip var

39 yaşındaki Dzeko'ya talip var
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
title