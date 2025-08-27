Mustafa Destici: Türkçe Dışında Eğitim Dilinin Resmi Olması İhanet

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bir ülkede birden fazla dile eğitimde resmi nitelik kazandırmak, o memlekette birden fazla siyasi otorite, birden fazla egemenlik ihdas etmek, egemenliğin parçalanmasını meşrulaştırmak demektir. Türkiye'nin resmi ve eğitim dili Türkçe'dir. Resmi kurumlarda Türkçenin tek dil olması, bu milletin birliğinin güvencesidir. Bunun tartışmaya açılması bile ihanettir" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz gün terör örgütünün siyasi uzantısı partinin eş başkanlarından birisi çıkıp, Terörist başı 'Öcalan ile görüşmeyen komisyon yol alamaz' demiştir. Bu cümle başlı başına hem bir tehdit hem de bir tuzaktır. Bu cümle devletin kurumlarına, meclise ve siyaset kurumuna kurulmuştur. Şimdi kim çıkıp da 'tamam görüşelim' diye atlayacak, asıl mesele budur. Son günlerde gerek Kandil gerekse DEM kaynaklı yapılan bazı açıklamalar, milletimizin sabrını sınayan, anayasal düzenimizi hiçe sayan ve tam olarak silahı bırakmamış, hiçbir taahhüdünü yerine getirmemiş, tam teslim olmamış terör örgütünü siyasetin merkezine çekmeye çalışan bir zihniyetin ifşasıdır. Bugün Öcalan şartı genel af şartı, yarın resmi dile ortak gelsin şartları, öbür gün Türk ibaresi çıkarılsın, sonra yerel yönetimleri güçlendirelim bahanesiyle özerklik kapısını zorlayacak şartlar sunacaklar. Sorarım ki; Terör örgütü PKK hangi motivasyonundan, hangi ayrılıkçı hedefinden vazgeçti? Nerede ve hangi şartlarda silah bıraktı? Hala elinde silah tutmaya devam eden, hala devlete meydan okuyan bir örgüt, sırf sembolik bir silah bırakma şovu yaptı diye silah bırakmış sayılır mı? Tüm unsurlarıyla kendini feshetti de biz mi duymadık. Bilinsin ki; devletin görevi, örgütün talepleri doğrultusunda geçiş hukuku inşa etmek değildir. Bu yaklaşım, egemenliğin dolaylı yoldan tavizle aşındırılması demektir. ? Meclis komisyonu çalışmalarıyla sağlanacak mutabakatın milletin gerçek mutabakatı olarak sunulması hukuken ve vicdani olarak yanlış olur. Meclis komisyonu, milletvekillerinin parti ve siyasi tercihleri üzerinden çalışır. Bu tercihler, bireysel veya grup iradesidir, doğrudan milletin rızasını veya mutabakatını yansıtmaz. Binaenaleyh, komisyon mutabakatı, millet mutabakatı şeklindeki bir yaklaşım, demokratik temsil ve anayasal hukuk açısından doğru bir değerlendirme olmaz" diye konuştu.

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son günlerde sayın Hakan Fidan'a ve sayın Numan Kurtulmuş'a yönelik eleştiriler de verilmek istenen mesaj açıktır. Devletin içinde kim ABD/CENTCOM'un himayesindeki PKK'nın Suriye kolu YPG'ye, kim Kürtçenin resmi statüye kavuşturulmasına, kim Türklüğün anayasadan çıkarılmasına ya da PKK'nın anayasal taleplerine mesafeli durursa, anında hedef tahtasına oturtuluyor. O isimler ya barış düşmanı ya da şahin kanat diye yaftalanıyor. Oysa aslında yapılan şey şudur. Devletin bürokratik ve siyasi aktörleri üzerinde baskı kurmak, süreci terör örgütünün istediği yönde dizayn etmektir. Geçmiş çözüm sürecinde de şimdiki süreçte de benzer yöntem izleniyor; medyada ve sivil toplum görünümlü yapılarda kim daha esnek davranırsa barış güvercini, kim kuralları hatırlatırsa savaş kışkırtıcısı algısı üretiliyor. Böylece devletin kurumsal iradesi değil, örgütün dayattığı parametreler belirleyici kılınmak isteniyor. Bu, masum bir tartışma değil, doğrudan devlet iradesini teslim alma operasyonudur. Oysa ortada apaçık bir gerçek vardır. YPG/SDG denilen yapı, PKK'nın Suriye uzantısından başka bir şey değildir. PKK Türkiye'de silah bırakmış gibi yaparken, aynı anda Suriye'de devletçik kurmaya devam ediyor. Türkiye'nin güney sınırında bir garnizon Kürt maskeli terör devletçiği inşa edilirken, içeride süreçle Türkiye oyalanmaya çalışılıyor. Komisyondaki Türkçe dışı konuşma kurnazlığı ve buna izin verilmemesi sonrasında bugün hala bazı çevreler, terörist başı Öcalan'ın statüsünün yanında şimdi de Kürtçenin insan hakkı kılıfıyla siyasete taşınmasını barışın ön koşulu gibi sunmaya çalışıyor. Öncelikle şunu vurgu ile belirtmeliyiz ki, bir ülkede o ülkenin vatandaşları için resmen tanınmış ve kabul edilmiş eğitim-öğretim dili, o ülkedeki egemenliğin yani siyasi otoritenin aidiyetinin, sembolü ve hatta kendisidir. Bir ülkede birden fazla dile eğitimde resmi nitelik kazandırmak, o memlekette birden fazla siyasi otorite, birden fazla egemenlik ihdas etmek, egemenliğin parçalanmasını meşrulaştırmak demektir. Türkiye'nin resmi ve eğitim dili Türkçe'dir. Ana dil elbette ki herkesin evinde, hayatında kullanacağı doğal bir haktır, ama resmi kurumlarda Türkçenin tek dil olması, bu milletin birliğinin güvencesidir. Bunun tartışmaya açılması bile ihanettir."