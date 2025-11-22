Haberler

Mustafa Destici: Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz

Mustafa Destici: Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süreç Komisyonu'nun oy çokluğuyla aldığı "İmralı'ya ziyaret" kararı sonrası açıklamalarda bulunan BBP lideri Mustafa Destici, "Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz. Daha önce bunlar denendi ve maalesef faturayı Türkiye Cumhuriyeti devleti ödedi. Muhatap alınması gereken birisi varsa, o da bin yıllık süreçte devletin ve milletin yanında olan ailelerdir" dedi.

  • Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, PKK'nın Kürtlerin temsilcisi olarak kabul edilmemesi gerektiğini belirtti.
  • Destici, terör örgütleriyle müzakere yapılmaması gerektiğini ve bunun geçmişte devlet ve millete zarar verdiğini ifade etti.
  • Destici, muhatap alınması gerekenlerin bin yıldır devletin yanında olan aileler olduğunu vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz asla terör örgütünü, Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olarak kabul etmedik, etmiyoruz. Onun için muhatap alınmasını da doğru bulmuyoruz. Muhatap alınması gereken birisi varsa, o da bugüne kadar bin yıllık bir süreçte öyle aileler var ki, bin yıldır bu devletin ve milletin yanındalar. İşte muhatap almanız gereken asıl onlardır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu teşkilatlarına yönelik eğitim toplantısına katıldı. Destici, PKK'nın 40 yılı aşkın süredir en çok bölge halkına zarar verdiğini belirterek, "Terörle, teröristle müzakere olmaz. Bu faturayı geçmişte devlet, millet ve en çok da bölge insanı ödedi" dedi.

"MUHATAP TASMANIN ZİNCİRİNİ TUTANLARDIR"

Destici, bölge halkının PKK'yı Kürtlerin temsilcisi olarak kabul etmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Çünkü hepimiz biliyoruz ki bu kanlı ve hain terör örgütü PKK, asla Kürtlerin değil, emperyalistlerin, Siyonistlerin daha da açıkçası ABD'nin, batılı bazı devletlerin ve o devletlerin CIA gibi, MOSSAD gibi istihbarat örgütlerinin temsilcisidir. Onların maşasıdır. Onun için geçtiğimiz günlerde şunu demiştim; 'Emperyalistlerin, Siyonistlerin, bu istihbarat örgütlerinin boyunlarındaki tasmayı çıkarmadan onlarla muhatap olunamaz.' Çünkü görünürde terörist başı muhatap sanırsınız ya da terör örgütünün temsilcilerini, siyasi uzantılarını muhatap sanırsınız ama aslında muhatap onların boynundaki tasmanın zincirini elinde tutanlardır. Bunu asla aklımızdan çıkarmamalıyız.

"BUNLARLA MÜZAKERE EDİLEREK SORUN ÇÖZÜLMEZ"

Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz. Bunlarla müzakere edilerek sorun çözülmez. Daha önce bunlar denendi ve maalesef faturayı Türkiye Cumhuriyeti devleti ödedi. Kürdüyle, Türkmeniyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle Türk milleti ödedi. En çok da bölgede yaşayan kardeşlerimiz ödedi. Şimdi yine bölgede devletin yanında durmuş, güvenlik korucusu olarak can vermiş, varını yoğunu terörle mücadeleye adamış, devletin varlığının, milletin birliğinin yanında durmuş kardeşlerimiz endişelidir. Biz asla terör örgütünü, Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olarak kabul etmedik, etmiyoruz. Onun için muhatap alınmasını da doğru bulmuyoruz. Muhatap alınması gereken birisi varsa, o da bugüne kadar bin yıllık bir süreçte öyle aileler var ki, bin yıldır bu devletin ve milletin yanındalar. İşte muhatap almanız gereken asıl onlardır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor

Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu: Eldeki tek delil...

Acılı aile sessizliğini bozdu! Eldeki tek delil...
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıCHPsavar:

Kızını torpil ile meclise sokma ile mi olacak mücadele. Yani torpille işin ehli olmayanlar belli mevki makama gelince çözülecek mi terör. Ayrıca bu küçük partilerin tek derdi Öcalan'la görüşülmesini istemeyenlerin oylarını kapmak, yani menfaat

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMalatyalı:

tasmasını çıkarmış boş boş havlıyor. O kim . Bedelmi vermiş sanki. Havlamaya olmuyor sonuç diyalog ve müzakere. Çünkü bu gibi tasmasını çıkaranlar saldıracak ve Gürpınar oluşturacak sürü bulamazlar. Aç kalırlar. İstemezler. Her zaman kargaşa ve kaos olmali

yanıt5
yanıt1
Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Terör bitirilmesi tamam .Ama Selahaddin Demirtas in dediği gibi Apo nun Heykelini dikerek veya Meclisi milleti, pkk nin ayağına göndererek Asla değil.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavaş Yıldız:

bu ileri zekalılar anlamıyor ki Apo aracı olarak kullanılmadığı müddetçe terör bitmeyecek bunun nesini anlamadılar 50 yıldır bir o kadar geri zekalıyız işte

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Goger:

Bu eleman kuma, olmak istemiyor. Yoksa, sabah akşam Akp ve MHP nın altında

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdr_ersin:

Şen’dan ala terörist mi olur?Vatan yiyici seni.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
İspanyol teknik adamın Arda Güler için söyledikleri olay oldu: O tam bir...

İspanyol teknik adamın Arda için söyledikleri olay oldu: O tam bir...
İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı

İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey 2 alay askerin gelişiyle başladı
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
İspanyol teknik adamın Arda Güler için söyledikleri olay oldu: O tam bir...

İspanyol teknik adamın Arda için söyledikleri olay oldu: O tam bir...
İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı

İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey 2 alay askerin gelişiyle başladı
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi

Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi
MHP'li Feti Yıldız'dan heyecanlandıran paylaşım! 50 bin mahkum dört gözle bekliyor

MHP'den heyecanlandıran paylaşım! 50 bin kişi dört gözle bekliyor
Milli yıldızımıza 100 milyon euroluk dev teklif! Türk futbol tarihinde bir ilk olabilir

Milli yıldızımıza 100 milyon euroluk dev teklif
Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı! Kısa süre sonra sildi

Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı
Soruşturma izni verilen Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Soruşturma izni verilen Yavaş'tan ilk açıklama! Hemen harekete geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.