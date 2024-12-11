Üye Girişi
Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor

Sınırdan gelen haber sonrası soluğu Hakan Fidan'ın yanında alıyor

 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi

Petrol fışkıran şehir artık gerçek sahiplerinin himayesinde

 CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi

CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi
Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad'ı sattı

Gelini de Beşar Esad'ı sattı

Mustafa Destici: Sığınmacılar Türkiye'nin Desteğiyle Suriye'ye Dönmeye Başladı

Mustafa Destici: Sığınmacılar Türkiye'nin Desteğiyle Suriye'ye Dönmeye Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin desteğiyle Suriye'de güvenli bölgelerin oluşturulduğunu ve sığınmacıların ülkesine dönmeye başladığını açıkladı. Destici, bu dönüşlerin hızlanması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İnşallah Türkiye'nin de desteğiyle Suriye'de güvenli bölgeler oluşturuluyor. Sığınmacılar da dönmeye başladılar." dedi.

???????Destici, Mucur ilçesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde, BBP Kırşehir İl Başkanı Ali Boyacı, partisinin Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin, Özbağ Belediye Başkanı İsmail Çanakçı ve partililerle bir araya geldi.

Partililerle görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Destici, Kırşehir'de il ve ilçe teşkilatları ile belediye başkanlarının uyumlu çalıştıklarını söyledi.

Alt ve üstyapıyla ilgili problemleri gidermeye çalıştıklarını, sosyal belediyecilik anlamında da önemli hizmetler yaptıklarını belirten Destici, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli ve Ahi Evran-ı Veli'nin felsefeleriyle hizmetlerini yerine getirdiklerini dile getirdi.

Destici, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriyelilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin de başından beri hep güvenli dönüşten bahsettiklerini, şu anda o ortamın sağlandığını ifade etti.

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin en kısa zamanda kendi ülkelerine, vatanlarına döneceklerini aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Tabii dönüşlerin hızlanması için de birtakım tedbir ve önlemlerin alınması, kolaylıklarının sağlanması gerekiyor. Sınırdan çıkmaya gelen herkesi bir daha geri dönüşü kabul edilmemek üzere sınırın öbür tarafına göndermek lazım ama tabii ki güvenli bölgelere. Çünkü biz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik. Biz Türk milletiyiz, elbette ki bütün insanlığa aynı gözle bakıyoruz. Nerede bir mazlum, gariban ve zorda kalan varsa ona duyarsız kalamayız. İnşallah Türkiye'nin de desteğiyle Suriye'de güvenli bölgeler oluşturuluyor. Sığınmacılar da dönmeye başladılar."

Destici, gelecek günlerde Suriye'de kalıcı barışın görülmesiyle milyonlarca sığınmacının döneceğine inandığını belirterek, devletin ve hükümetin de gerekli hazırlıkları, çalışmaları yaptığını sözleri ekledi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Politika
img

Türk polisleri, Esad'ın devrilmesini kutlayan Suriyeli'nin yaptığını affetmedi
img

61 yılık rejimi deviren muhalifler ilk hedeflerini açıkladı
img

Hayri Kozakçıoğlu'nun son gününü kızı anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

1959'dan günümüze kadar Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takım hangisidir? Kerem Aktürkoğlu Benfica - Bologna maçında oynayacak mı? Benfica - Bologna maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica - Bologna maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Feyyaz Tokar Yalısı nerede? Hamdi Ulukaya, Feyyaz Tokar Yalısı'nı ne kadara satın aldı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Süleyman Şah Türbesi nerede, nereye taşındı? Süleyman Şah kimdir, türbesi neden taşındı? DSİ işçi alım kurası ne zaman, hangi tarihte 2024? DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya ilk kim girdi? Bahar 28. bölüm full, tek parça izle! İlber Ortaylı ve Soli Özel neden tartıştı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 ARALIK | İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? Baraj doluluk oranı yüzde kaç?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.