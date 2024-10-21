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Mustafa Destici, Samsun'da FETÖ ile Mücadelede Azap Vakti Dedi

Mustafa Destici, Samsun'da FETÖ ile Mücadelede Azap Vakti Dedi
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda yaptığı açıklamalarda FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünü değerlendirerek, mücadelenin daha da yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Yenidoğan çetesiyle ilgili sert ifadeler kullandı.

Bir dizi ziyaret ve açılış için Samsun'a gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nı(TSO) ziyaret etti. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile yönetim kurulu ile bir araya gelen Mustafa Destici, ziyaretin ardından partisinin yeni yerinin açılışına katıldı.

"Artık FETÖ için azap vakti"

Burada açıklama yapan Destici, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünü değerlendirerek, "Artık onun için azap vaktidir. Devletimize, dinimize, ülkemize, milletimize yaptığı kötülüklerin bedelinin ödeme vaktidir. Onun ölümü FETÖ ile mücadeleyi rehavete düşürmemelidir. Aksatmamalıdır. Öldü, bu iş bitti düşüncesine kapılmamak gerekiyor. Mücadelenin daha kapsamlı şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Burada on binlerce insanımız, üstelik dindar ailelerin zeki çocukları ortaokul yıllarından itibaren kandırılarak devşirildi. Bu ihanet çetesinin bir mensubu haline getirildi. Türkiye'nin bu anlamda kaybı büyük oldu" diye konuştu.

"Bu haini sallandırmak gerekiyor"

Yenidoğan çetesi ile ilgili ise Destici, "Bir insan bunu yapabilir mi? Türk'ten Müslümandan geçtim, bir insan bunu yapabilir mi? Yarın bunlar elini kolunu sallayarak mı çıkacak? Onun için tahliyesiz müebbet, onun için idam cezası diyoruz. Adam PKK'lı. PKK'dan 10 yıl hüküm giymiş. Geçmişteki bir Cumhurbaşkanı tarafından affedilmiş. Adam sonra doktorluğa dönüyor. Sonra da el kadar bebekleri öldürüyor. Çete kuruyor. Bir de Türk bebekleri öldürmek istiyor. 'Suriyeli gelmesin, Türk gelsin' diyor. Bu haini sallandırmak gerekiyor ki bir daha kimse buna cesaret edemesin" şeklinde konuştu.

Destici daha sonra Salıpazarı ilçesini ziyaret etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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