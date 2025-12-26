Haberler

Destici, YHT'de kandil simidi dağıttı

Destici, YHT'de kandil simidi dağıttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas-Ankara yüksek hızlı tren seferinde yolculara ve çalışanlara kandil simidi dağıtarak Regaip Kandili'ni kutladı. Müslümanların mübarek gecesi hakkında iyi dileklerde bulunarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

BBP Genel Başkan Mustafa Destici, Sivas- Ankara yüksek hızlı tren (YHT) seferinde yolculara ve YHT çalışanlarına kandil simidi dağıtıp Regaip kandillerini kutladı.

Bir dizi ziyaret ve program kapsamında Sivas'a giden Mustafa Destici, kentte gerçekleştirilen Tecer Taş Ocağı Taş Kırma ve Eleme tesis açılışının ardından temaslarını tamamladı. Destici, Sivas programı sonrası Sivas- Ankara YHT seferiyle Ankara'ya hareket etti. Destici, yolculuk sırasında Regaip Kandili dolayısıyla tren personeli ve yolculara kandil simidi ikram ederek kandillerini tebrik etti. Yolcular ve YHT personeli yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Destici de mübarek gecenin birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olması temennisinde bulundu.

Destici ayrıca, mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Gecesi'nin rahmet, bereket ve mağfiret getirmesi temennisinde, bulunarak Türk-İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik etti. Filistin'den Doğu Türkistan'a kadar tüm mazlum coğrafyaların kurtuluşa ermesi, Türkiye'nin birlik ve kardeşliğinin kıyamete kadar sürmesi için niyazda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Bomba iddia! Kazanın arkasında Mossad ve İngiliz istihbaratı mı var?

Uçak kazasıyla ilgili korkunç şüphe! Doğruysa ortalık fena karışacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Galatasaray'a Osimhen piyangosu

Galatasaray'a Osimhen piyangosu
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
640 milyon dolarlık bütçe! Japonya yakında Türkiye'nin kapısını çalabilir

Bütçe hazır! O ülke Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor
Bahis soruşturmasına Kasımpaşa-Samsunspor dahil edildi! Maçta neler olmuş neler

Bahis soruşturmasına giren Süper Lig maçı! Meğer neler olmuş neler