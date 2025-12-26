Destici, YHT'de kandil simidi dağıttı

BBP Genel Başkan Mustafa Destici, Sivas- Ankara yüksek hızlı tren (YHT) seferinde yolculara ve YHT çalışanlarına kandil simidi dağıtıp Regaip kandillerini kutladı.

Bir dizi ziyaret ve program kapsamında Sivas'a giden Mustafa Destici, kentte gerçekleştirilen Tecer Taş Ocağı Taş Kırma ve Eleme tesis açılışının ardından temaslarını tamamladı. Destici, Sivas programı sonrası Sivas- Ankara YHT seferiyle Ankara'ya hareket etti. Destici, yolculuk sırasında Regaip Kandili dolayısıyla tren personeli ve yolculara kandil simidi ikram ederek kandillerini tebrik etti. Yolcular ve YHT personeli yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Destici de mübarek gecenin birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olması temennisinde bulundu.

Destici ayrıca, mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Gecesi'nin rahmet, bereket ve mağfiret getirmesi temennisinde, bulunarak Türk-İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik etti. Filistin'den Doğu Türkistan'a kadar tüm mazlum coğrafyaların kurtuluşa ermesi, Türkiye'nin birlik ve kardeşliğinin kıyamete kadar sürmesi için niyazda bulundu.