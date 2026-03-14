Destici: İran'ın gönderdiği füzelerin hesabı sorulur

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen 'Birliğin ve Kardeşliğin Sofrası' iftar programına katılmak için Eskişehir'e geldi. Destici, iftar programının yapıldığı salonda İl Başkanı Taha Baksan ve partiler tarafından karşılandı. İran'dan ateşlenip, Türkiye hava sahasına giren füzeler hakkında değerlendirmelerde bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vurmasını anlıyoruz; bu bir nefsi müdafaadır ama Azerbaycan'a dron göndermek, Türkiye'ye füze ateşlemek nedir? Elbette bunun cevabını da vermelidir. Bir füze olsa dersin ki yanlışlıkla gelmiş, ikincisi olsa dersin ki hadi bir komşuluk hatırı var ama üçüncüsünde elbette ki bunun hesabı sorulur. Aynı şey Azerbaycan Nahçıvan'a atılan dronlarla ilgili. Bir dron olsa dersin ki yanlışlıkla gelmiş, iki olsa dersin bir hata olmuş ama üç dört olmuşsa elbette Azerbaycan da Türkiye de haklı olarak tepki gösterirler. Onun için İran'ı bu konuda daha dikkatli olmaya, komşularına karşı bu hususlarda bir hata yapmamaya davet ediyoruz" diye konuştu.

'ÜLKE OLARAK, DEVLET OLARAK GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ'

Türkiye'nin dışarıdan gelecek herhangi bir tehdide karşı çıkabilmesi için savunma sanayinin önemini vurgulayan Destici, şunları söyledi:

"Kıymetli kardeşlerim, bütün yaşananlar bize neyi gösteriyor? Bize şunu gösteriyor; güçlü değilseniz bu dünyada haklı olmanızın bir anlamı yok. Güçlü bir devlet değilseniz, güçlü bir millet değilseniz ne kadar haklı olursanız olun işte elin oğlu gelip ülkenizi işgal ediyor, milletinizi soykırıma uğratıyor. Bombalarla 7-12 yaş arası kız çocukları okulunu bombalıyor ve hepsini parça parça ederek öldürüyor. Bunlar böyle zalim. Bunlarda ne din, ne iman, ne ahlak, ne insanlık hiçbir şey yok. İşte İran'la müzakere masasındayken İran'a saldırdılar. Onun için güçlü olmak zorundayız. Ülke olarak, devlet olarak güçlü olmak zorundayız. Birlik olmak zorundayız. Savunma sanayimizi daha da güçlendirmeliyiz. Kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı yaptığımız gibi kendi muharip uçaklarımızı da şu anda yapım aşamasında, süratli bir şekilde tamamlamalıyız. Kendi tankımızı yaptık, seri üretimini hızlandırmalıyız. Kendi balistik füzelerimizi yaptık, seri üretimlerini hızlandırmalıyız. Çünkü saldırının ne zaman, nereden geleceği belli değil. Bütün bu yaşananlar bize bunu göstermiştir."

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, iftar programının ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı