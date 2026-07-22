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AK Parti'li Demir: Yerel yönetimlerde yeni başlamış gibi heyecan içerisinde olmalıyız

AK Parti'li Demir: Yerel yönetimlerde yeni başlamış gibi heyecan içerisinde olmalıyız
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Kırıkkale'de yerel yönetimlerin önemini vurgulayarak, partisinin uzun süreli iktidarında bile heyecanını kaybetmemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, mevcut belediyelerin hizmetleriyle Kırıkkale Belediyesi'ni kazanacaklarını ifade etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "25 yıl değil, 100 yıl iktidarda kalsak, yerel yönetimlerde yeni başlamış gibi heyecan içerisinde olmamız lazım" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Demir, ziyaretinde yerel yönetimlerin önemini vurguladı. Mustafa Demir, yerel yönetimlerin vazgeçilmezleri olduğunu belirterek, "Biz 25 yıl değil, 100 yıl iktidarda kalsak, yerel yönetimlerde yeni başlamış gibi heyecan içerisinde olmamız lazım. Çünkü yerel yönetimler başka bir şey. Büyük köprüler yapan, altyapı, üst yapı, savunma sanayi yatırımı yapan devlet var. Ama milletin söküğünü o iş makineleri ile dikemezsin. İnsan hassasiyetine, muhabbetine büyük makinelerle dokunamazsınız. Gönülden dokunulacak yerler yerel yönetimler, belediyelerdir. Dolayısıyla belediyelerimiz bizim için kıymetli. Evet, il belediyesi bizde değil. Hiç önemli değil. Millet, AK Parti'nin belediye hizmet anlayışını gördükten sonra tekrar AK Parti hizmetini arzu edecektir. Şu an birlikte çalıştığımız belediye başkanı arkadaşlarımız bizim için kaldıraç gibidir. Bizim dayanağımız belediyedir. Biz şu an mevcut belediyelerimize dayanarak Kırıkkale Belediyesi'ni alacağız. Kırıkkaleli hemşerilerimiz, AK Parti'li mevcut belediyelerin yaptığı hizmetleri örnek alacak. Biz yerel yönetimler olarak bunun için büyük hassasiyetle çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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