Alkayış: 'Siyasi partiler demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarıdır'

Ak Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman temasları kapsamında siyasi parti il başkanlıklarını ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekili Mustafa Alkayış, Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk, Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir ve Büyük Birlik Partisi Adıyaman İl Başkanı Basri Atçı ile bir araya geldi.

Ziyaretlerde Alkayış'a; AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, Gençlik Kolları Başkanı Hasan Ünsal ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Mustafa Alkayış, "Siyasi partiler, halk iradesinin siyasal sisteme yansıdığı; farklı düşüncelerin, görüşlerin ve yaklaşımların temsil edildiği demokrasimizin temel unsurlarıdır. Bu yönüyle siyasi partiler birbirlerinin düşmanı değil, millete hizmet yarışında rakibidir.

Siyasi rekabet; ayrıştıran bir dil üzerinden değil, hizmeti ve çözümü esas alan bir anlayışla yürütülmelidir. Adıyaman'ımız; iyi günde de zor günde de bir araya gelmeyi bilen, kardeşlik hukukunu güçlü şekilde yaşatan müstesna şehirlerimizden biridir" dedi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde il başkanları ve teşkilat mensuplarının görüş, talep ve değerlendirmelerini dikkatle dinlediklerini belirten Alkayış, "Karşılıklı istişare anlayışıyla hem yürüttüğümüz çalışmaları paylaştık hem de yapıcı eleştiri ve önerileri değerlendirme imkanı bulduk. Bu temasların Adıyaman'ımıza, demokrasimize ve toplumsal birlikteliğimize katkı sunmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN