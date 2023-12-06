MÜSİAD Karabük Şube Başkanı AK Parti ve MHP İl Başkanlarını ziyaret etti

MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal ve yönetimi AK Parti ve MHP İl Başkanlarını ziyaret etti. İl Başkanlarına başarılar dileyen Ünal, Karabük'ün menfaatleri için birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını belirtti.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal ve yönetimi AK Parti ve MHP İl Başkanlarını ziyaret etti.

MÜSİAD Başkanı Cengiz Ünal ve yönetimin ilk ziyareti AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt'a gerçekleştirdi. Ünal, Başkan Salt'a yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olması temennisinde bulundu.

İl Başkanı Ferhat Salt ise, yoğun bir süreçte görev aldıklarını ve 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde alınların akıyla güzel bir netice ile geçirdiklerini söyledi.

Ana kademe ile birlikte, merkez, kadın kolları ve Gençlik kollarında bir dizi revizeler gerçekleşerek yerel seçimler öncesi genç dinamik enerjisi yüksek ekiple hazır olmak adına adımlarını attıklarını da ifade eden Salt, " Tek hedefimiz 31 Mart seçimleri. Karabük'e faydalı olmak adına belediyecilik hizmetleri adına, kentin ihtiyaçlarında atılması gereken adımlar neyse onların belirlenmesi için ekibimizle güzel bir çalışma yürütüyoruz. Bu süreçte ilçe başkanlarımız ve yönetimlerinde de değişikliler oldu. Bu kan değişiminin faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar görev yapan arkadaşlarımızın hepsi çok değerli ve kıymetli. Buralara çok faydalı oldular. Karabük'ün mesleki anlamda bütün değerlerini yansıtan bir ekip oluşturma gayreti içinde olduk. Önümüzdeki süreçte de inşallah bu birlik ve beraberliği Karabük'ün menfaatleri adına geliştirerek bir süreci de hep berbaer yürüteceğiz. Burada siyasetin yanında sivil toplum kuruluşların ve diğer kuruluşları bizim için çok önem arz ediyor. Dönem dönem bir araya gelerek, hem kurumsal ziyaretler anlamında hem de önümüzdeki süreçle alakalı Karabük ve ilçelerimiz için istişare etmek ve fikir alışverişinde bulunmamız lazım. Ben bunu çok değerli buluyorum. Zaten fotoğrafa baktığınız zaman biz bir aile olarak görüyoruz biz farklı bir fotoğrafta görmüyoruz. Sonuçta hepinizle buralarda aynı sıralarda çalıştık. Bugünde MÜSİAD'ta Karabük'e değer veriyorsunuz, hizmet ediyorsunuz. İnşallah önümüzdeki süreçte bu birlik beraberlik içerisinde Karabük'ün güzel netice alması adına çalışmaları hep birlikte icra ederiz" dedi.

Ünal ve yönetimin bir sonraki durağı ise MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu oldu. Ünal, Gedikoğlu ve yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

İl Başkanı Cenk Gedikoğlu ise, "Siyasi parti gözetmeksizin halkla iç içe olarak bize ihtiyacı olan herkesin derdiyle dertlenmek ve çözüm bulma adına çalışmalar yapıyoruz. Bu noktada artık kavga ve rekabet ortamından uzak durarak şehrin kazanması için birlikte hareket edilerek ortak paydada buluşulmalı. Bizde MHP olarak bu çizgi doğrultusunda çalışma yapmaya gayret ediyoruz" dedi. - KARABÜK