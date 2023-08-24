Muş'un Varto Kaymakamlığına yeni atama yapıldı

Muş'un Varto ilçesinde iki yıldan beri görev yapan Kaymakam Mehmet Güder, Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliğine atanırken, yerine Mersin'in Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız atandı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Varto Kaymakamlığına Mersin'in Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız atandı.

Varto'da iki yıldan beridir görev yapan Kaymakam Mehmet Güder, son kaymakamlar kararnamesi ile Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliğine atandı. Kaymakam Mehmet Güder'in yerine ise kararname ile Mersin'in Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız atandı. - MUŞ