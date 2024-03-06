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Muş'ta İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi meclis üyesi listesinde yeterli sayıya ulaşamadı

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Muş'ta 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri için ortaya çıkan siyasi tablo dikkatleri üzerine çekti. Özellikle İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi, yeterli meclis üyesi sayısına ulaşamadı.

Muş'ta 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri için belirlenen aday listeleri, ilginç bir siyasi tabloyu gün yüzüne çıkardı. Uzun süredir DEM Parti ile AK Parti arasında sürdürülen mücadelede, AK Parti'nin dört dönemdir Muş'u yönetmesine rağmen, diğer partilerin beklenen etkiyi gösterememesi dikkat çekti. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kesinleşen aday listeleri, Muş'ta meclis üyelerini oluşturan partilerin sayısındaki dengesizliği ortaya koydu.

BELEDİYE MECLİS LİSTELERİNDE YETERLİ ÇOĞUNLUĞU ELDE EDEMEDİLER

Özellikle İYİ Parti ve Yeniden Refah gibi partilerin, Muş'ta belediye başkanlığı yarışında meclis listelerini oluşturamamış oldukları görüldü. Muş'ta 28 meclis üyesinin olması gerektiği bir seçim atmosferinde, Yeniden Refah Partisi'nin 12, İYİ Parti'nin 11 meclis üyesi kontenjanlar hariç diğer partilerin ise sadece 1 veya 2 meclis üyesi çıkarabilmiş olmaları, seçim öncesi ve sonrası değerlendirmelerde önemli bir rol oynuyor.

Muş'ta İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi meclis üyesi listesinde yeterli sayıya ulaşamadı

DEM Parti'nin her seçim döneminde Muş'u elde etmek için yoğun çaba sarf etmesine rağmen, AK Parti'nin güçlü pozisyonunu koruması ve diğer partilerin yeterli meclis üyesi oluşturamamış olmaları, Muş'taki seçmenin tercihleri ve siyasi eğilimleri üzerinde düşündürücü bir etki bıraktı. Bu durum, Muş'un yerel siyasi dinamiklerinde yaşanan değişimleri ve partiler arasındaki rekabeti daha detaylı anlamaya olanak sağlıyor. Yeterli meclis üyesi sayısına ulaşamayan partiler için, "meclis listesi yapamayan partiler, Muş'u yönetmek için oy istiyor." yorumu yapıldı.

Muş'ta İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi meclis üyesi listesinde yeterli sayıya ulaşamadı

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Refah Partisi İYİ Parti Muş Politika Haberler

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Yorumlar (1)

Şerif Ali:

Muş'a makarna dağıtmak yeterli.

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