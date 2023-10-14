Muş'ta Filistin'e Destek Gösterisi

Muş'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren vatandaşlar, yaptıkları açıklama ile Filistin'e destek verdi.

Yurdun dört bir yanında olduğu gibi Muş'ta da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarca Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi. Belediye Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Memur Sen İl Başkanı Mahir Barışan, İsrail'in yaptığı soykırımı lanetlemek için alanlarda olduklarını belirterek, "Katil siyonist İsrail rejimini, devletini lanetlemek, direniş gösteren ve direnişe kalkan Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizi desteklemek için buradayız. Ey katil İsrail, 80 yıldır Filistinli kardeşlerimize sistematik bir şekilde sürüyorsun, sürgünlere maruz bırakıyorsun ve soykırıma tabi tutuyorsun. Bunun senin yanına kalacağını mı düşünüyorsun. Biz ümmet olarak, ülke olarak hep Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bin yıl önce de gelmiştiniz, haçlı ordularıyla gelmiştiniz ve koltuklar kurmuştunuz ama şunu bilin ki; bu ümmetin Ömerleri, Selahattinleri ve Yavuzları bitmez. Ömer, Selahattin ve Yavuz olup geleceğiz" dedi. - MUŞ