Muş İl Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Dolandırıcılık Yöntemleri Konusunda Bilgilendirdi

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurulan stantta vatandaşlara dolandırıcıların son zamanlarda en çok başvurduğu yöntemleri anlattı.

Muş Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstasyon Caddesi'nde kurulan stantta KADES, UYUMA, Narko Rehber, En İyi Narkotik Polisi Anne, NARKO Gençlik, NARKO Nokta ve SİBERAY programları tanıtıldı. Kurulan stantlara vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Onurhan Gülap, "Kurduğumuz stantlarda vatandaşlarımızın dolandırılmaması adına bilgilendirme yapıyoruz. Günümüzde genelde araç kiralama ve evde paketleme gibi dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmaktayız. Vatandaşlarımızdan ricamız bu konuda bilmedikleri, güvenilirliğini test edemedikleri sitelere erişim yapmamaları ve bu sitelerden kişisel bilgilerini; IBAN, T.C. kimlik numarası ve isim, soyisim bilgilerini girerek alışveriş yapmamaları konusunda uyarıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın tanımadıkları kişilerden gelen mesaj içeriğinde bulunan linklere tıklamamaları gerekiyor. Vatandaşlarımızın Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinden tanıdıkları veya tanımadıkları kişilerden kazanç vaadiyle gelen mesajlara itibar etmemeleri gerekir. Mesaj atan hesap tanıdığı bir kişi ise arkadaşına ulaşarak, mesajı kendisinin atıp atmadığını teyit etmesi, eğer kendisinin atmadığını öğrendiyse akabinde gerekli işlemleri yapmasını önemle rica ediyoruz" dedi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Gözde Doru da, yaklaşık 17 kişiyi bilgilendirdiklerini söyleyerek, "Gençlerimizi ve 25 yaşın üstündeki vatandaşlarımızı, özellikle anne ve anne adaylarımızı UYUMA aplikasyonumuz hakkında bilgilendirerek, madde bağımlılığı ile mücadele ve bunların tedavi merkezleri hakkında bilgiler veriyoruz. Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın geliştirmiş olduğu NARKO Rehber, En İyi Narkotik Polisi Anne, NARKO Gençlik ve NARKO Nokta projelerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. 2023 yılı içerisinde 17 bin vatandaşımıza bu projelerimizle ulaşmış bulunmaktayız. Kişinin madde bağımlısı olmadan bağımlılığının önlenmesi ve erken müdahale edilmesi hayat kurtarır. Bu sebeple gerçekleştirdiğimiz bütün kamu kurum kuruluşlarında, özel kuruluşlarda, okullarda, öğretmen ve öğrenci velilerine gerçekleştirmiş olduğumuz En İyi Narkotik Polisi Anne ve NARKO Rehber önleme faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Önleme faaliyetlerimiz sayesinde uyuşturucu ile mücadele etmiş ve madde bağımlılığının önüne geçmiş bulunuyoruz. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz operasyonel faaliyetlerine ve önleme çalışmalarına 24 saat kesintisiz devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - MUŞ