Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi oy kullandı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal, Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Orta Okulu 1127 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Başkan Uysal, 'Dünyada daha fazla demokrasi isteniyor. İnsanlar daha müreffeh, daha özgür yasamak istiyor' dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal, Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Orta Okulu 1127 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Başkan Uysal, "Dünyada daha fazla demokrasi isteniyor. İnsanlar daha müreffeh, daha özgür yasamak istiyor" dedi.

Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal, 13. Cumhurbaşkanı'nı ve 28'inci dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullanacakları Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Orta Okulu'na geçti. Çift, 1127 numaralı sandıkta oylarını kullandı. Başkan Uysal'a, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin eşlik etti. Başkan Uysal, oyunu kullandıktan sonra şöyle konuştu:

"Seçimimiz hayırlı olsun. Dünyanın büyük ülkelerinden bir tanesiyiz. Siyasi gelişmeler sadece yurdumuzu değil bütün dünyayı da etkiliyor. Dünyada daha fazla demokrasi isteniyor. İnsanlar daha müreffeh, daha özgür yasamak istiyor. Biz de aynısını gelecek kuşaklarımız için, ülkemiz için istiyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Seçimimiz hayırlı olsun. Ülkemize iyilikler getirsin."