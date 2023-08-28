Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Mora Katliamı hakkında konuştu

"Tarihi aslında, 'Neydi o günler' demek için konuşmuyoruz. İntikam almak, öç almak için de konuşmuyoruz. Aslında tarihi konuşmamızın bir tek nedeni var. Geleceğimizi yönetirken fikir almak. Tabii atalarımızı anarız, kaybettiklerimizi yad ederiz. İçleniriz, duygulanırız. Bunlar da insani. Ama asıl faydası o değil, asıl faydası bugünü ve yarını yorumlamak, soğukkanlı bir şekilde değerlendirmek."

Başkan Uysal, söyleşi öncesi yaptığı konuşmada yazar Güler'le ilk söyleşiyi, 'Balkanlara Hüzünlü Veda 1912-1913' başlığıyla geçen yıl yine ağustos ayında yaptıklarını hatırlattı. 19'uncu yüzyıl Balkanların, akademik yayınlar dışında çok konuşulmadığına dikkat çeken Başkan Uysal, şunları söyledi:

Türkiye'nin bugün ağır bir ekonomik krizin etkisi altında olduğunu ve bunun sonucunda başta vatandaşlık politikası olmak üzere ulusal egemenliği doğrudan ilgilendiren konularda ödünler verildiğini dile getiren Başkan Uysal, "Tarihi daha köklü, daha kaliteli konuşa gelseydik yine de bu duruma doğru gelir miydik?" diye sordu.

Bu çerçevede geçmişi unutmadıklarını belirten Başkan Uysal, "Geçmişi unutmayıp geçmişin bilgileriyle geleceği yorumluyoruz. Kin duygusuyla değil, İntikam almak için değil, rövanşist bir bakış açısıyla değil. Biz sadece geçmişten ders alıp geleceğimiz, toplumumuz, ülkemiz ve insanlık için insanlık ailesinden de kopmadan geçmişi doğru yorumlamak istiyoruz" dedi.