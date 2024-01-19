Murat Kurum'dan gençlere seçim vaadi: Toplu ulaşımda yüzde 40 indirim yapacağım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Akademi Beyoğlu'nda gençlerle buluştu. Son derece renkli geçen buluşmada Kurum, seçimi kazanmaları durumunda gençlere ulaşımda yüzde 40 indirim yapacaklarını vadetti.

"YÜZDE 40 İNDİRİM KARARINI 1 NİSAN'DA UYGULAYACAĞIZ"

Kurum yaptığı açıklamada "Gençlerimiz bu şehrin bir parçası. Biz, verilen sözleri tutmak zorundayız. Bizde verilen söz namustur. O yüzden biz ağzımızdan ne çıkıyorsa o sözü tutmak için gayret göstereceğiz ve toplu ulaşımda alınan yüzde 40'lık indirim kararını 1 Nisan'da uygulayacağız" ifadelerine yer verdi.

"GENÇLERİN EĞİTİMİNE DESTEK SUNACAĞIZ"

Gençlere okul hayatları ve sonrasında her türlü desteği vereceklerini belirten Kurum, '"Açacağımız ofisler ve atölyeler ile gençlerin eğitimine katkı sunacağız" dedi.

İŞİNİ KURMAK İSTEYEN GENÇLERE DESTEK SÖZÜ

Ders çalışmanın yanı sıra gençlerin bu ofislerde spor yapıp kütüphaneden de faydalanabileceğini belirten Kurum, '"İşini kurmak isteyen gençlerimize destek olacağız" diye sözlerini sürdürdü.