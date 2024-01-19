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Murat Kurum'dan gençlere seçim vaadi: Toplu ulaşımda yüzde 40 indirim yapacağım

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, gençlere ulaşımda indirim vaadinde bulundu. Kurum, "Bizde söz namustur. O yüzden 1 Nisan'da toplu ulaşımda alınan yüzde 40'lık indirim kararını uygulayacağız" dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Akademi Beyoğlu'nda gençlerle buluştu. Son derece renkli geçen buluşmada Kurum, seçimi kazanmaları durumunda gençlere ulaşımda yüzde 40 indirim yapacaklarını vadetti.

"YÜZDE 40 İNDİRİM KARARINI 1 NİSAN'DA UYGULAYACAĞIZ"

Kurum yaptığı açıklamada "Gençlerimiz bu şehrin bir parçası. Biz, verilen sözleri tutmak zorundayız. Bizde verilen söz namustur. O yüzden biz ağzımızdan ne çıkıyorsa o sözü tutmak için gayret göstereceğiz ve toplu ulaşımda alınan yüzde 40'lık indirim kararını 1 Nisan'da uygulayacağız" ifadelerine yer verdi.

Murat Kurum'dan gençlere seçim vaadi: Toplu ulaşımda yüzde 40 indirim yapacağım

"GENÇLERİN EĞİTİMİNE DESTEK SUNACAĞIZ"

Gençlere okul hayatları ve sonrasında her türlü desteği vereceklerini belirten Kurum, '"Açacağımız ofisler ve atölyeler ile gençlerin eğitimine katkı sunacağız" dedi.

Murat Kurum'dan gençlere seçim vaadi: Toplu ulaşımda yüzde 40 indirim yapacağım

İŞİNİ KURMAK İSTEYEN GENÇLERE DESTEK SÖZÜ

Ders çalışmanın yanı sıra gençlerin bu ofislerde spor yapıp kütüphaneden de faydalanabileceğini belirten Kurum, '"İşini kurmak isteyen gençlerimize destek olacağız" diye sözlerini sürdürdü.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Murat Kurum Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (19)

ARSLANOĞLU Hakan:

Murat Kurum gerçekten sözünde duran siyasetçilerdendir.

39
194
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Alp EREN:

Komik adam

160
32
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Sadi Kapisiz:

22 Yıldır hükümetsiniz elinizi mi tuttular yapsaydınız be kardeşim

170
18
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Hacı Şembeki:

Belediyenin zaten bir çok işini hukumet yapıyor....Bari öğrencilere ulaşım işini bir zahmet belediye yapsın

yanıt9
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Murat Yılmaz:

nisan 1 şakası yaptım demesin sonraaa

142
16
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Osman Öner:

Emekliye verilen sözler tutulmadı

130
8
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Kemal Sağlam:

Kimseye güvenmiyoruz valla . Kusura bakmayin

118
8
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esrefpasali:

sozunuzu tutacaginizdan eminiz deprem bolgesinde verdiginiz sozleri, yaptiginiz icraati unutmadik, unutturmuyacagiz, oyum her zaman dogrudan yana, basarilar dilerim sana...

43
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Mahoni:

Söz namustur diyosunuz tuzla 5750 konut için verdiğiniz aylık sabit ödeme ve yüzde 1 kdv sözünde durmadınız bu nasıl tezatlık aylık 17-21 bin arası memur maaşına 6 aylık enflasyon zammına bağlı ödeme yüzde 10 kdv ödemeleri 3 buçuk-4 trilyon fahiş fiyatlar ödemeleri çıkardınız bu mu verilen sözlere sadik kalma verdiğiniz sözler için videolar bile var

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5
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sade vatandaş:

şahsen ben bu saatten sonra kimseyi değil menfaatimi düşünüyorum eğer vaadini tutarsa oyum ona ucuza gitmek varken enayimiyim oyumu gidip İmamoğluna vereyim ama bir yandanda bu adam gelince ulaşımı iki gün ucuz yapıp sonra yüzde ikiyüz zam yaparmı diye aklıma kötü kötü düşünceler geliyor iki arada bir deredeyim

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