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Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız

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Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı'nda projelerini anlatan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, mega kentte kirada oturan vatandaşlar için de bir çalışma yapacaklarını belirterek "Kentsel dönüşüme özel 100 bin konut yapıp, ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız. Bu konutlardan 39 ilçemiz faydalanacak. Bu konutlar kesinlikle satılmayacak. İhtiyaç sahiplerine kiralanacak" dedi.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı'nda İstanbul projelerini anlattı. Kentsel dönüşüm, trafik ve çevreye ilişkin projeleri olduğunu ifade eden Kurum, kirada oturan vatandaşlar için de bir çalışma yapacaklarını belirtti.

"100 BİN KONUT YAPIP KİRALAYACAĞIZ"

Kurum, konuyla ilgili açıklamasında "Kentsel dönüşüme özel 100 bin konut yapıp, ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız. Bu konutlardan 39 ilçemiz faydalanacak. Bu konutlar kesinlikle satılmayacak. İhtiyaç sahiplerine kiralanacak. Böylece kira artışlarını durduracak ve vatandaşlarımıza yardımcı olacağız" dedi.

"TOPLANMA ALANLARINDA 2 MİLYON KİŞİYE HİZMET VERİLECEK"

Açıklamasının devamında olası depremlere karşı afet olduğunda hangi adımları atmaları gerektiğini bileceklerini ifade eden Kurum, "İstanbul'un her sokağının her binasının görebileceği İstanbul'un dijital ikizini hayata geçireceğiz. Şu anda 39 ilçemizde bulunan toplanma alanlarını afete hazır hale getireceğiz. Toplanma alanlarında 2 milyon kişiye hizmet verilecek. Atatürk Havalimanına afet yönetim merkezi kuruyoruz. Bunun yanında İstanbulumuza 6 yeni lojistik destek merkezi kuracağız. Toplam sayıyı 7'ye çıkaracağız. 9 noktada ise afet müdahale merkezi kuruyoruz. Arnavutköy ve Pendik olmak üzere İstanbulumuza 2 yeni acil durum hastanesine daha kavuşturacağız" şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (7)

meko:

Deprem bölgesinde evi yıkılanlar bir yıldır millet çadırda oturuyor.

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mardinli yiğit:

2 milyon peşinat ve aylık 30 bin ödemesi olacaksa hiç bulaşmayalım..

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Murat Vatansever:

Ne olacak sanki, vatandaşımız biraz eş dost akrabadan borç alacak gerekirse fazla mesaiye kalacak ödeyecek demi ama...

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ilhan:

Kiralık yazıyor

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Muhalif:

Kurum yapar ama nereye ??

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kagan soylu:

Bina yapımında lazım olan herseyi a dan z ye kendimiz üretip hemde çok üretip fiyatları düşürmeliyiz her vatandaşın ev sahibi olmasını sağlamalıyız...Tüm kredileri bu uğurda kullanmalıyız ..ayda 5000 taksitle 20 senede herkesi çok güzel bir daire sahibi yaparsın ama nerde devlette o yürek

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Serdar Krc:

Deprem zamanındaki çadır olayını ne çabuk unuttunuz.

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