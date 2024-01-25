Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı'nda İstanbul projelerini anlattı. Kentsel dönüşüm, trafik ve çevreye ilişkin projeleri olduğunu ifade eden Kurum, kirada oturan vatandaşlar için de bir çalışma yapacaklarını belirtti.

"100 BİN KONUT YAPIP KİRALAYACAĞIZ"

Kurum, konuyla ilgili açıklamasında "Kentsel dönüşüme özel 100 bin konut yapıp, ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız. Bu konutlardan 39 ilçemiz faydalanacak. Bu konutlar kesinlikle satılmayacak. İhtiyaç sahiplerine kiralanacak. Böylece kira artışlarını durduracak ve vatandaşlarımıza yardımcı olacağız" dedi.

"TOPLANMA ALANLARINDA 2 MİLYON KİŞİYE HİZMET VERİLECEK"

Açıklamasının devamında olası depremlere karşı afet olduğunda hangi adımları atmaları gerektiğini bileceklerini ifade eden Kurum, "İstanbul'un her sokağının her binasının görebileceği İstanbul'un dijital ikizini hayata geçireceğiz. Şu anda 39 ilçemizde bulunan toplanma alanlarını afete hazır hale getireceğiz. Toplanma alanlarında 2 milyon kişiye hizmet verilecek. Atatürk Havalimanına afet yönetim merkezi kuruyoruz. Bunun yanında İstanbulumuza 6 yeni lojistik destek merkezi kuracağız. Toplam sayıyı 7'ye çıkaracağız. 9 noktada ise afet müdahale merkezi kuruyoruz. Arnavutköy ve Pendik olmak üzere İstanbulumuza 2 yeni acil durum hastanesine daha kavuşturacağız" şeklinde konuştu.