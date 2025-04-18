Murat Emir'den Gülizar Biçer Karaca'ya Destek

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, TBMM Genel Kurulunda Gezi Parkı davası hükümlüsü olan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını okutmasına ilişkin, "Sayın Gülizar Biçer Karaca, Anayasa'ya bağlı ve hukuka saygılı bir Meclis Başkanvekilinin yapması gerekeni yapmıştır." ifadesini kullandı.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Atalay ile ilgili hükmün Genel Kurulda okutulmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yaptığı açıklamaları eleştirdi.

"Karaca'nın, Anayasa ve İçtüzük'ten kaynaklanan yetkilerini kullanarak, milli irade ve Anayasa'dan yana bir tavır sergilediğini" savunan Emir, "Sayın Gülizar Biçer Karaca, Anayasa'ya bağlı ve hukuka saygılı bir Meclis Başkanvekilinin yapması gerekeni yapmıştır. Bunun karşılığında iktidar tarafından garip, anlamsız ve altı boş tartışmaların yürütüldüğüne üzüntüyle tanık oluyoruz. Sayın Meclis Başkanı bunun İçtüzük'e ve Anayasa'ya aykırı olduğunu ve gereğini yapacağını söylemiş. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Anayasa'ya ve İçtüzük'e aykırı olduğunu ve Divan'dan düşüreceklerini söyledi. Dün Abdullah Güler ve Adalet Bakanı da konuştu. Üç gündür soruyorum; yapılan işlemin Anayasa'ya ve İçtüzük'e aykırılığı nerededir? Bu konuda bir hukuki tartışma yürütmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

Anayasa ve İçtüzük'te, Karaca'nın, Atalay ile ilgili hükmün Genel Kurulda okutamamasına ilişkin bir hüküm bulunmadığını iddia eden Emir, "Meclis Başkanının, Meclis Başkanvekilinin hiyerarşik olarak üstü ve talimatla çalışacağı kişiler olmadığını" öne sürdü.

Meclis Başkanlık Divanı'ndaki üyelerin, parlamentoda grubu bulunan partilerin sahip olduğu üye sayısı oranında temsil edildiğini belirten Emir, "Gülizar Biçer Karaca, CHP'li milletvekillerinin oyuyla seçilmiş bir adaydır. Dolayısıyla birinin inayetiyle orada oturmamaktadır, o koltuktan onu kaldıramayacaklardır. Onlar da anlamışlardır ama Anayasa'yı ve İçtüzük'ü çalışmadıkları için lüzumsuz yere bir tartışma yürütmüşlerdir." diye konuştu.

Meclis Başkanı'nın gerektiğinde meclis başkanvekilinin yerine geçerek genel kurulu yönetebildiğini anlatan Emir, "Bunun için de her hafta kendisinin gelip yönetmesi gerekir. Eğer Anayasa'yı çiğnemeyecekse her gün gelecek, meclisi yönetecek. Başka türlü bizim meclis başkanvekilimize hiçbir şekilde dokunma, yaklaşma şansı yoktur." dedi.

Murat Emir, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde bulunan Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'ın, Avrupa Birliği (AB) ile yaptığı anlaşmanın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni olumsuz etkileyeceğini, bu konuda iktidarın sessiz kaldığını dile getirdi.