Mükerrem Levent İçin Meclis'te Tören Düzenlendi

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21. dönem Niğde Milletvekili Mükerrem Levent'in vefatı dolayısıyla TBMM'de bir tören düzenlendi. Törende özgeçmişi okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Cenaze merasimi Niğde'de gerçekleştirilecek.

Vefat eden 21. dönem Niğde Milletvekili Mükerrem Levent için Meclis'te tören düzenlendi.

Tören Levent'in özgeçmişinin okunmasıyla başladı, ardından Levent için saygı duruşunda bulunuldu ve dua okundu. Törene TBMM İdari Amirleri, Harun Özgür Yıldızlı ve Sermet Atay, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, milletvekilleri ve ailesi katıldı.

Cenaze, bugün Niğde ili Merkez Fatih Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Niğde Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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