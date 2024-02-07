Muharrem İnce Tarsus'ta Eshab-ı Kehf mağarasını gezdi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Eshab-ı Kehf mağarasını gezdi.

Mağaradaki gezisinin ardından ilçe merkezindeki bir restoranda basın mensuplarıyla buluşan İnce, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne değindi.

"Ne kadar çok yerde seçime girebilirsek seçime girmeye devam edeceğiz." diyen İnce, parti olarak belediye başkan adaylarından tek isteklerinin depreme dirençli kentler tesis etmeleri olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde kendisine, "Bak yapma yüzde 60'la kazanıyoruz, çekil. Sokağa çıkamazsın dediklerini, kendisinin de lanet olsun çekildim" dediğini hatırlatan İnce, "60 puan yok ortada ama şimdi sokağa çıkamıyorlar. Sokağa çıktı mı protesto ediyorlar ama Muharrem İnce Türkiye'nin her yerinde rahatlıkla geziyor. Seçim gecesi 'neredeydin' diye soranlar bugün bana 'Sen haklıymışsın, geç anladık' diyorlar. Tekrar söylüyorum. İnşallah beni bir kez daha geç anlamazlar." ifadesini kullandı.

"Kendimi ateşe attım, yaktırmadım partiyi"

İnce, aday olup seçilemediği Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıklara sahip çıkılmadığının ifade edilmesi üzerine de 2018'deki seçimde kendisinin sandıklarla ilgili partisine sorduğu sorulara "Hallettik" cevabı aldığını söyledi.

Seçimlerin ardından sonuçları kendisine veremediklerini belirten İnce, şöyle devam etti:

"Seçim gecesi, soruyorum 'Sonuçlar ne alemde, ikinci tura kalıyor mu? Bana veri veremiyorlar. Çünkü CHP'nin sistemi çökmüş. 'Satılık' diyorlar ya işte satılıklar orada. Gerçek satılıklar. Bazıları satılık, bazıları kiralık. Satılık olanlar yer değiştiriyor, kiralık olanların yeri değişebiliyor. Soruyorum 'sonuçlar ne alemde?' Sonuçlar olmayınca ben de ortaya çıkamıyorum. Hani o gece 'neredeydin?' diyorlar ya. Sonuçlar elimde olmadığı için çıkamıyorum. Şöyle bir konuşma yaptığımı düşünsenize 5-6 yıl öncesine geri dönün. CHP'nin önüne geliyorum, 'Değerli arkadaşlarım, değerli basın mensupları, CHP'nin sistemi çökmüş. Bana şu anda bilgi veremiyorlar' desem, bir milyon kişi o partiyi yakardı. Ben partimi korumak uğruna kendimi ateşe attım, yaktırmadım partiyi. Keşke yaktırsaydım. Bugünkü aklım olsa yaktırırım. Bugünkü aklım olsa hiç acımam. Giderim partinin önüne 'Değerli kardeşlerim, sistem çökmüş.' derim. Cam çerçeve kırarlar."

İnce, bir gazetecinin, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin sorusuna da "Türkiye terörle başı belada olan bir ülke. Bunlar sadece iç kaynaklı değil aynı zamanda dış kaynaklı. Onun için terörle mücadele kesintisiz, fasılasız, kökünü kazıyana kadar devam etmelidir." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle ilgili soruları da cevaplayan İnce, şunları kaydetti:

"Tencere iktidarı yıkar, doğrudur ama güvenlik tencereyi yıkar. Sen FETÖ ile PKK ile böyle yavşak bir ilişki içinde olursan bu millet dolar 100 lira olsa yine sana oy vermez. FETÖ'ye mesafe koyamazsan, PKK'ya mesafe koyamazsan dolar 100 lira olsun millet sana oy vermez. Bu FETÖ'den uzak durun. Bu millet terörden korkar. Niye biliyor musunuz? Bin yıldır bu topraklarda Moğolları gördü, Bizans'ı gördü, Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan, Rus gördü. Onun için bu millet güvenliği, terörle mücadeleyi ekmeğin, etin önüne koyar. Ben bunları anlatmaya çalıştım."

Toplantı sonrası esnafı ziyaret eden İnce, daha sonra Kuvayı Milliye Parkı'nda merhum Başbakan Bülent Ecevit'in heykeli ile Tarsus Ekmek Fabrikası'nın açılışını yaptı.