Muharrem İnce: Seçmen yaşını 15'e düşürürsek seçimi birinci turda kazanırım

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı bir canlı yayında "Şu anda var ya, seçimi 1. turda almanın bir tane yolu var. Tek bir yolu var. Seçmen yaşını 15'e düşürürsek ben birinci turda alırım" dedi. Sözlerini sürdüren İnce, "Ama 18'de kaldığı sürece alamam. Yaş grubu aşağı doğru düştükçe, destek oranım artıyor" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. İnce, gündeme dair açıklamalar yaparken seçimi 1. turda kazanmasının yolunu anlattı.

"SEÇMEN YAŞINI 15'E DÜŞÜRÜRSEK 1. TURDA ALIRIM"

İnce, şöyle konuştu: "Şu anda var ya, seçimi 1. turda almanın bir tane yolu var. Tek bir yolu var. Söyleyeyim mi size? Seçmen yaşını 15'e düşürürsek ben 1. turda alırım.

"YAŞ GRUBU DÜŞTÜKÇE, DESTEK ORANIM ARTIYOR"

Ama 18'de kaldığı sürece alamam. Yaş grubu aşağı doğru düştükçe, destek oranım artıyor. 30'dan aşağı düştükçe... Çünkü onlar da beni anlıyor. 16, 17 yaşındaki seçmen adayları da beni anlıyor. Çünkü o çocuklar dış dünyaya açıklar."

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