Muharrem İnce'nin avukatı Mustafa Kemal Çiçek zehir zemberek sözlerle Memleket Partisi'nden istifa etti

Memleket Partisi eski Genel Disiplin Kurulu Başkanı ve Muharrem İnce'nin avukatı Mustafa Kemal Çiçek, partisinden istifa ettiğini zehir zemberek sözlerle duyurdu. Deprem bölgesinde sela okunmasını eleştiren Muharrem İnce'nin açıklamalarına göndermede bulunan Çiçek, "Acıda dahi birliktelik sergilemekten uzak hale getirilmiş bir yapılanmada bulunmanın ve çabalamanın gereksiz olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi eski Genel Disiplin Kurulu Başkanı ve Muharrem İnce'nin avukatı Mustafa Kemal Çiçek partisinden istifa ettiğini açıkladı. Twitter hesabından paylaştığı istifa açıklamasında zehir zemberek ifadeler kullanan Çiçek, Genel Başkan Muharrem İnce ve partisine sert sözlerle yüklendi.

"DEPREM BÖLGESİNE SİYASİ ŞOV YAPMAK ADINA IŞIK HIZI İLE GİTTİLER"

Deprem bölgesine partisinin siyasi şov yapmak için ışık hızıyla gittiğini söyleyen Çiçek, şu ifadeleri kullandı: "Kurduğumuz partinin tüm milletimizi kucaklamak yerine, belli bir grubun vazgeçilmezi ülkemize emperyal güçler tarafından dikte ettirilen İstanbul Sözleşmesi dahil,YCHP ve şürekaları tarafından sahip çıkılan her şeyi üst yönetimce benimsenmesi; deprem bölgesine siyasi şov yapmak adına ışık hızı ile giderek, ayakta bir cami kalmamasına rağmen, binlerce vatandaşımızın son vecibelerinin ifası için din görevlilerinin tüm ülkeden bölgeye gittiği ortadayken; burada neden sela veriliyor buraya neden imam gönderiliyor, devlet yok, çorba yok diyerek; toplumsal barışa tecavüz eden açıklamalara devam edilmiştir.

"DEVLET DE ORDU DA ORADAYDI"

Memleket Partisi'ne yargı kararı ile dönmeme rağmen, ülkesini, milletini, bayrağını seven, deprem bölgesinde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, ikinci günden itibaren günlerce bulunan birisi olarak devletin de, milletin de, ordunun da orada olduğunu bizzat bilmem noktasında; somut gerçeklerin üstünü örterek, birilerine yaranarak ve bu şekilde siyasi bir ikbal peşinde olmamın olanaksız olması nedeniyle, kabullenmemin mümkün olmadığı bu aykırı ifadeleri de elimdeki imkanlar ile sert bir şekilde eleştirdim.

"ESAS OLAN GENEL BAŞKANIN MENFAATLERİ OLACAK"

İlerleyen süreçte esas olan Genel Başkanın kendi ikbali, menfaatleri olacaktır. Bulunduğum dönem içerisinde, Memleket Partisi'nin tek adamını herhalde birkaç cümle ile özetlemek gerekirse, doğru şeyleri söyleyen yanlış insan ve kendisinin düşmanının yine kendisi olduğudur."