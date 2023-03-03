Muharrem İnce, Fatih Terim'e özendi! Soruyu sorduğuna soracağına pişman ettiler

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Twitter hesabından yaptığı "Nerede kalmıştık?" paylaşımı sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Çok sayıda kullanıcı İnce'ye "Seçim gecesinde kalmıştık" ifadeleriyle yanıt verdi. Hatırlanacağı üzere Galatasaray efsanesi Fatih Terim, 21 Aralık 2017 günü yaptığı "Nerede kalmıştık?" paylaşımıyla teknik direktör olarak "4. Terim" döneminin başladığını taraftarlara müjdelemişti.

2018 seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan ve daha sonra partiden ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi adaylık sinyali verdi.

MUHARREM İNCE'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

6'lı Masa'nın dün yapılan toplantısından Kemal Kılıçdaroğlu isminin çıkmasının ardından bugün dikkat çeken bir paylaşım yapan Muharrem İnce, "Nerede kalmıştık?" diye sordu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

İnce'nin yaptığı paylaşımın altına adeta yorum yağarken, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı genel olarak "Seçim gecesinde kalmıştık" yorumunda bulundu.

İşte o tepkilerden bazıları;

"NEREDE KALMIŞTIK" İFADESİNİ TERİM KULLANMIŞTI

Hatırlanacağı üzere "Nerede kalmıştık?" ifadesini ilk olarak sosyal medyayı nadiren kullanan Galatasaray efsanesi Fatih Terim kullanmıştı.Terim, 21 Aralık 2017 günü yaptığı "Nerede kalmıştık?" paylaşımıyla teknik direktör olarak "4. Terim" döneminin başladığını taraftarlara müjdelemişti.