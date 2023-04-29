Muharrem İnce: 'Erdoğan'ın tarım, eğitim, Suriyeliler politikalarını desteklemiyorum'

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Bursa Görükle'de vatandaşlara hitap etti. İnce, iktidarın tarım, eğitim ve Suriyeliler politikalarını desteklemediğini belirtirken, İHA'ları ve SİHA'ları desteklediğini açıkladı. Ayrıca, Millet İttifakı'nın 15 Mayıs sabahı dağılacağı iddiasında bulundu.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, " Memleket Partisi'nin diğer muhalefetten farkını anlatayım. Erdoğan'ın tarım, eğitim, Suriyeliler politikalarını desteklemiyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir öğretmeniyim. Yıllarca milletvekillik yaptım. Mavi Vatanı, Libya Teskeresini, Azerbaycan'a yardım gönderilmesini destekliyorum. İHA'ları, SİHA'ları destekliyorum" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Bursa Görükle'de vatandaşlara seslendi. İnce, "Babacan ve Davutoğlu 18 sene beraber değil miydi? Bunlar ekonomi, dışişleri bakanlıkları, başbakanlıklar yapmadı mı? Telekom'u özelleştiren Babacan değil mi? Suriyelileri Türkiye'ye dolduran Davutoğlu değil mi? Benim CHP'li kardeşlerim 40 sene bu partiye hizmet ettim. Sizin vicdanınıza soruyorum. Bursa CHP Milletvekili listesinde CHP Bursa il başkanı Saadet Partisi il başkanının bir gerisinde yer alıyor. Siz kendi il başkanınızı seçemeyip, Saadet Partisi il başkanını mı seçeceksiniz? Sonra da bana Atatürkçülük mü taslayacaksınız? Sonra da bana bölücü mü diyeceksiniz? Kusura bakmayın AK Parti'nin eski milletvekilini gelecek partili olarak CHP listesinde oy verip milletvekili seçeceksiniz bana bölücü diyeceksiniz. Aklınızı başınıza toplayın. Nereye oy verdiğinize bir bakın." ifadesini kullandı.

Mitingin ardından gençlerle birlikte Görükle bölgesinde yürüyen Muharrem İnce daha sonra İstanbul'a gitmek üzere Bursa'dan ayrıldı.