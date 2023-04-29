Muharrem İnce'den milli projelere destek

Memleket Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Mavi Vatanı, Libya Teskeresini, Azerbaycan'a yardım gönderilmesini destekliyorum. İHA'ları, SİHA'ları destekliyorum. Benim ordumun, askerimin, polisimin işine yaradı. Erdoğan'ın damadıymış umurumda değil. Ben seçildiğimde destek vermeye devam edeceğim" dedi.

Memleket Partisi Cumhurbaşkanı Muharrem İnce, Bursa Görükle'de vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu ve Babacan'a bel bağladığını ifade eden Muharrem İnce, "Babacan ve Davutoğlu 18 sene beraber değil miydi? Bunlar ekonomi, dış işleri bakanlıkları, başbakanlıklar yapmadı mı? Telekom'u özelleştiren Babacan değil mi? Suriyelileri Türkiye'ye dolduran Davutoğlu değil mi? Benim CHP'li kardeşlerim 40 sene bu partiye hizmet ettim. Sizin vicdanınıza soruyorum. Bursa CHP milletvekili listesinde CHP Bursa il başkanı Saadet Partisi il başkanının bir gerisinde yer alıyor. Siz kendi il başkanınızı seçemeyip, Saadet Partisi il başkanını mı seçeceksiniz? Sonrada bana Atatürkçülük mü taslayacaksınız? Sonrada bana bölücü mü diyeceksiniz? Kusura bakmayın AK Parti'nin eski milletvekilini gelecek partili olarak CHP listesinde oy verip milletvekili seçeceksiniz bana bölücü diyeceksiniz. Aklınızı başınıza toplayın. Nereye oy verdiğinize bir bakın" dedi.

"Kemalizm ırkçılıktır diyor"

"İzmir CHP'nin kalesinde birinci sıra adayı Taraf Gazetesi adayı diyor ki; 'Kemalizm ırkçılıktır.' CHP oy veren kardeşlerim, 15 Mayıs sabahı 77 kişi var CHP listelerinde, DEVA, Saadet Partili, Gelecek Partili hepsi pazartesi sabahı istifa edecek. Senin oyunla seçilecekler, başka partiye gidecekler. Ben senin yerinde olsam basarım oyu Memleket Partisi'nin üstüne" diyerek eleştirilerini sürdüren İnce, "Çankaya'da gideceksin, Sadullah Ergin'e oy vereceksin, sonra bana Atatürkçülük taslayacaksın. Size çok net bir şey söyleyeyim. Muharrem İnce'ye oy vermeyebilirsin. Kendine şunu sor; PKK, FETÖ, Hizbullah kimi destekliyor? Bunların içinde beni destekleyen var mı? Beni kimler destekliyor? Atatürkçüler destekliyor" ifadelerini kullandı.

"Damadıymış, umurumda değil"

Partisinin muhalefetten farkını da anlatan İnce, "Memleket Partisi'nin Muharrem İnce'nin diğer muhalefetten farkını anlatayım. Erdoğan'ın tarım eğitim, Suriyeliler politikalarını desteklemiyorum. Ben seçilirsem göndereceğim. Ama ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir öğretmeniyim. Yıllarca milletvekillik yaptım. Mavi Vatanı, Libya Teskeresini, Azerbaycan'a yardım gönderilmesini destekliyorum. İHA'ları, SİHA'ları destekliyorum. Benim ordumun, askerimin, polisimin işine yaradı. Erdoğan'ın damadıymış umurumda değil. Ben seçildiğimde destek vermeye devam edeceğim. Bizim politikamız bu. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demektir" şeklinde konuştu.

Önce zayıf verdi, ardından geçirdi

Ağırlıklı olarak gençlerin katıldığı mitingde, "Benim güzel evlatlarım, sevgili öğrencilerim. Şimdi benim söylediklerimi tekrarlayın" diyerek sözlerini tekrarlatmak isteyen İnce'ye gençler yüksek sesle eşlik etmeyince önce gençlere zayıf not veren İnce, ardından 'Geçer hadi' diyerek gönüllerini aldı.

Miting sonunda Bursa'ya yürümeye geldiğini belirten İnce, 'Benimle yürür müsün' diye sorunca, gençler bariyerlerden atlayıp otobüse kadar eşlik etti. İnce, daha sonra İstanbul'a gitmek üzere Bursa'dan ayrıldı. - BURSA