Muharrem İnce'den CHP milletvekili aday listesine ilk sözler! İki isme ateş püskürdü

Millet İttifakı'na katılmayı reddeden Memleket Partisi lideri ve aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP'nin aday listesini YSK'ya iletmesinin ardından bir paylaşımda bulundu. İnce, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Ankara 3. bölgeden, Yüksel Taşkın'ın İzmir 1. bölgeden aday gösterilmesine tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini YSK teslim etti. Listede eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, DEVA Parti üzerinden CHP Ankara 1. bölgeden 4. sırada milletvekili aday adayı gösterildi. İzmir 1. bölgeden ise Yüksel Taşkın'a 1. sıradan yer verildi.