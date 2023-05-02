Muharrem İnce: "Bu ülkede ne kadar terörist varsa kökünü kazıyacağım" "Kılıçdaroğlu yanlış yaptı.

Muharrem İnce : "Bu ülkede ne kadar terörist varsa kökünü kazıyacağım"

"Kılıçdaroğlu yanlış yaptı. Davutoğlu, Babacan, Karamollaoğlu, bunların hepsini toplasan 1 puan yapmaz"

"CHP, İyi Parti ve Memleket Partisi ittifak kuracaktı ama yapmadılar, Erdoğan'ın eskileriyle memleketi kurtaracaklar"

KOCAELİ - Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Benden başka hiç kimse FETÖ'nün siyasi ayağının üstüne gidemez. Bu ülkede ne kadar terörist varsa hepsinin kökünü kazıyacağım" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bir dizi ziyaret çerçevesinde Kocaeli'ye geldi. Karamürsel ve Gölcük'teki ziyaretlerini tamamlayan İnce'yi, İzmit kent merkezinde coşkulu bir kalabalık karşıladı. Kalabalığın içerisinden kent meydanına kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Kent merkezinde kurulan seçim otobüsünün üzerinde konuşma yapan Muharrem İnce, ardından vatandaşlara gül dağıttı. Öte yandan, vatandaşlar Muharrem İnce'yi beklerken üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının bulunduğu seçim otobüsünün geçmesi tepkiyle karşılandı.

"Bu ülkede ne kadar terörist varsa kökünü kazıyacağım"

Seçim otobüsünün üzerinde konuşma yapan İnce, "Bugünlerde PKK'lılar bana saldırıyor, Hizbullahçılar bana saldırıyor. Ne kadar terör örgütü varsa montaj kaset yapıyor, montaj dekontlar yayıyorlar. Alıyorlar bir dekontu Muharrem İnce yazıyorlar. 10 milyon lira rüşvet göndermişler. Bunlar gerizekalı olduğu için, rüşvet bankadan mı gönderilir? Pazar günü mü gönderilir? Bunlar bu FETÖ'cüler sahtekar olduğu için bunları yayınlıyorlar. Benim sevgili arkadaşlarım da bunları yayıyorlar. Bu seçim iki turlu seçim, Sayın Kılıçdaroğlu yanlış yaptı. Davutoğlu, Babacan, Temel Karamollaoğlu, bunların hepsini toplasan 1 puan yapmaz. Yapılacak iş bir taneydi; Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Memleket Partisi ittifak kuracaktı ama yapmadılar, şimdi Erdoğan'ın eskileriyle memleketi kurtaracaklar. Onların kendine hayrı yok ya. Önce huzur, önce yüzümüz gülecek. Sonra liyakat olacak. İşi ehline vereceğiz. Memlekette devlete olan güveni yeniden sağlayacağız. Gençler size sözüm olsun. Düzgün okullarda okuyacaksınız. Özel okullara muhtaç olmayacaksınız. Şimdi bir başka konu daha var. Bir başka konu da FETÖ'nün siyasi ayağı. Benden başka hiç kimse bu konunun üstüne gidemez, hiçbiri. Bu ülkede ne kadar terörist varsa kökünü kazıyacağım" diye konuştu.