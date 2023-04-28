'Muhalefetin vahim durumda olduğunu 5 yaşındaki çocuk bile farkında'

AK Parti Aydın 28. Dönem Milletvekili Adayı Murat Gün'ün Efeler İlçe Teşkilatı ile esnaf ziyaretinde bulundu. Toptan Gıda Çarşısı'nda gerçekleştirilen ziyarette AK Parti'ye destek veren esnaflar, "Muhalefetin durumunun ne kadar vahim olduğunun beş yaşındaki çocuk bile farkında, istikrarın devamı için Cumhurbaşkanımızın yanındayız" diye konuştular.

AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Murat Gün, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu ve AK Parti Efeler Kadın Kolları İlçe Başkanı Hümeyra Ege ile birlikte Efeler İlçesi Toptan Gıda Çarşısı İş Merkezi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret programına ilk olarak AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı'nda başlayan Gün, burada biz bize konuşmak yerine sahada vatandaş ile birebir iletişim kurmanın her zaman daha etkili olduğunu kaydederek ziyaretlere ağırlık verdiğini söyledi.

Toptan Gıda Çarşısı İş Merkezi'nde esnafların halini hatırını soran Gün, sorunlarını ileten vatandaşlara, bu sorunlara çözümler üretmek için çok çalışacaklarını belirtti. Ziyaret ettiği esnaflar Gün'e, "Milletvekilliğine çok yakışıyorsunuz" diyerek yanıt verdi. Gün'ün; "Millet İttifakı'nı nasıl buluyorsunuz, seçmene güven veriyor mu?" sorusunu esnaflar; "Muhalefetin durumunun ne kadar vahim olduğunun beş yaşındaki çocuk bile farkında, istikrarın devamı için Cumhurbaşkanımızın yanındayız, desteğimiz sizinle" diyerek yanıtladı.

Program ziyareti esnasında seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Murat Gün, Milletvekili aday listesinde yedinci sırada olmasının hiçbir önemi olmadığını, bütün amacının ve çalışmalarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mecliste iyi bir temsil gücü oluşturması olduğunu belirtti. - AYDIN