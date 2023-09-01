Muhalefetin seçimi kaybetmesinde en büyük pay kime ait? Bir numaradaki ismi tahmin etmek zor değil

Muhalefetin seçimi kaybetmesiyle ilgili yapılan bir araştırmada vatandaşlara "Muhalefetin kaybetmesinde en büyük pay kime ait?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 44.6'sı Kılıçdaroğlu yanıtını verirken, ikinci sırada 19.2 ile Meral Akşener, üçüncü sırada ise yüzde 17 ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.