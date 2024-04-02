Muhabirin sorusu DEM Parti Eş Genel Başkanları'nı sinirlendirdi: Ne alakası var şu anki gündemimizle?

Van'da seçimi kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan yerine AK Partili aday Abdulahat Arvas'a mazbata verilmesi ortalığı karıştı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, konuya ilişkin bir muhabirin, Abdullah Zeydan'ın terör örgütü PKK'yı övücü sözleriyle ilgili sorusuna sert tepki gösterdi.

31 Mart yerel seçiminde Dem Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı, Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alındı. Yüksek Seçim Kurulu ise DEM Partili Zeydan'ın yerine AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirledi ve mazbata verdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, konuya ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

MUHABİRİN SORUSUNA SİNİRLENDİLER

Bir muhabir, DEM Partili Van adayı Abdullah Zeydan'ın, geçmiş yıllarda terör örgütü PKK'yı öven sözleriyle ilgili Bakırhan ve Hatimoğulları'na soru yöneltti. İki isim, muhabirin "Abdullah Zeydan'ın PKK'yı övücü sözlerine (PKK sizi tükürüğüyle boğar) katılıyor musunuz?" sorusuna tepki gösterdi. Bakırhan, "Ne alakası var şu anki gündemimizle?" derken, Hatimoğulları ise "Bunlar manipülasyon yaratmak için ortaya atılan şeyler." ifadelerini kullandı.

VAN'DA BELEDİYE AK PARTİ'YE GEÇTİ

Dem Parti'nin adayı Abdullah Zeydan, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 245 bin 573 oy alarak yüzde 55.48 oranıyla kazandı. AK Partili aday Abdulahat Arvas ise 120 bin 147 adet oyla, yüzde 27.51 oranında kaldı.

Ancak Yüksek Seçim Kurulu ise DEM Partili Zeydan'ın yerine AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirledi ve mazbata verdi.