AK Partili Birinci'den Davutoğlu çağrısı: AK Parti'de siyaset yapabilmeli

Ak Parti Merkez Karar ve Yonetim Kurulu (MKYK) eski Üyesi Mücahit Birinci, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve Ak Parti'den ayrılan isimler için çağrıda bulundu. Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Davutoğlu'nun AK Parti çatısında siyaset yapabilmesinin önünün açılması gerektiğini söyledi.

"BU AYRILIK YAPAYDIR"

Birinci, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Daha önce de ifade ettim. Eleştirileceğimi bile bile yineliyorum. Bu ayrılık yapaydır. AK Parti kurullarının kararlarına disiplinle ram olarak, bu kardeşlerimizin, AK Parti çatısında siyaset yapabilmelerinin önü açılmalıdır. Milletvekilleri dahil..."

NE OLMUŞTU?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin politikalarını destekleyen açıklamalarda bulunmuştu. Davutoğlu, "AK Partili kardeşlerim ben size küsmüş, kırılmış değilim. Sizin içinizden çıktım, hala manen sizin aranızdayım" ifadesini de kullanmıştı.