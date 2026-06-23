Bakan Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Damba ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Batlut Damba ile bir araya geldi.

Moğolistan Savunma Bakanı Batlut Damba ve beraberindeki heyet, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) ziyaret etti. Bakan Güler, konuğunu resmi törenle karşıladı. Karşılama töreni sonrası her iki bakan, baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı