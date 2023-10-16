Mossad, Al Jazeera'nın İsrail'deki Ofislerinin Kapatılmasını Destekliyor

İsrail Dış istihbarat Teşkilatı Mossad'ın, Katar merkezli Al Jazeera medya ağının, ülkedeki ofislerinin kapatılması yönündeki talebi desteklediği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da konuyla ilgili bir haber yayınlandı.

Al Jazeera saha muhabirlerinin, ordu güçlerinin yerini ortaya çıkardığını öne süren Mossad'ın, kanalın İsrail'deki ofislerinin kapatılması yönündeki talebi desteklediğini duyurduğu aktarıldı.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin bu yöndeki talebi, "kanalın İsrail aleyhine propaganda yaptığı" iddiasıyla Savunma Bakanı Yoav Galant ve Dışişleri Bakanlığı tarafından da destekleniyor.

Katar merkezli Al Jazeera medya ağı, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde gazetecilere yönelik saldırıdan İsrail'i sorumlu tutmuştu.

Al Jazeera, İsrail'in Lübnan'ın sınırında 1 gazetecinin öldüğü ve 2'si kanal çalışanı 5'inin yaralandığı saldırıda, kurumu ve uluslararası medyayı hedef aldığını vurgulamıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.