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Moğolistan Cumhurbaşkanı Hülagü Han'ın Sarayını İnceledi

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Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, Van'ın Çaldıran ilçesindeki Hülagü Han'a ait Aladağ Sarayı kalıntılarını ziyaret etti. Kazı çalışmalarını inceledi ve bölgenin arkeolojik önemine dikkat çekti.

Moğolistan Cumhurbaşkanı Aladağ Saray kalıntısını inceledi

VAN - Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, Van'ın Çaldıran ilçesindeki İlhanlı Hükümdarı Hülagü Han'a ait Aladağ Sarayı kalıntılarını ziyaret etti.

Sabah saatlerinde Van'a gelen Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, bir dizi program kapsamında beraberindeki heyetle Çaldıran ilçesine geçti. İlçeye bağlı Hanköy Mahallesinde Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri tarafından atlarla karşılanan Cumhurbaşkanı Ukhnaa, alanda kurulan çadıra geçti.

Çadırda kazı çalışmalarında elde edilen keşifleri inceleyen Cumhurbaşkanı, ardından İlhanlı Devleti hükümdarı Hülagü Han tarafından 1260'lı yıllarda inşa edilen Aladağ Sarayı'nın bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı, incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.

"Yazlık saray olduğunu ispat ettik"

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Prof. Dr. Doğan, 2019 Moğolistan Devlet Üniversitesi ile kurdukları Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü'nde Türk ve Moğol kültürüne dair araştırma ve incelemeler yürüttüklerini belirtti. Kaynaklarda zikredilen fakat nerede olduğu bilinmeyen Hülagü Han tarafından yaptırılan bir sarayın peşine düştüklerini ifade eden Doğan, "Gerek literatür taramaları gerekse de saha ve yüzey araştırmaları bizi buraya getirdi. 2022'de şu an bulunduğumuz sahada Hülagü Han tarafından 1259-1265 yılları arasında yaptırılan ve yazlık saray olduğunu ispat ettik. Bunun yanında alanda bir saray izi daha bulduk. Bunun dışında da bozkır şehir kültürünün izine rastladık. Dolayısıyla çalışmamız, Moğolistan'da büyük ses getirdi. Cumhurbaşkanı Ukhnaa da Türkiye ziyareti kapsamında burayı özellikle görmek istedi. Bozkır geleneğinin, geleneksel inşa tekniklerinin kullanıldığı Anadolu'daki tek örnek ve Batı'daki en uzak örnektir. Bundan sonra çalışmalarımız yoğunlaşarak devam edecek. 15-20 yıl burada çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Amacımız burayı arkeolojik olarak tamamen çalıştıktan sonra belki bir rekonstrüksiyonla canlandırıp turizme kazandırmak" dedi.

Moğolistan Cumhurbaşkanı Hülagü Han'ın Sarayını İnceledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Politika
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