Mitingdeki sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma

Burdur'daki mitinginde yargı mensuplarını hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Burdur'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada yargı mensuplarını hedef alarak sarf ettiği sözler nedeniyle 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin Burdur'da düzenlediği mitinginde yaptığı konuşmasının bir bölümünde yargı mensuplarını hedef aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Özel hakkında kullandığı sözler nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAdamin biri:

Güldürmeyin ?? elin oğlu uzaya gidiyor bize bak...

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFurkan inci:

bu partinin ülkeye ne faydası var ortalığı karıştırmaktan başka

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCirkin Kral:

Operasyon Başlıyor Cehabeye.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

