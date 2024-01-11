MİT programında fotoğraf krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün bakanlarla birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'ne katıldı. Erdoğan'ın hesabından programa katılanların da görüleceği şekilde paylaşılan fotoğraflar ise kısa sürede silindi.

FOTOĞRALAR KISA SÜREDE KALDIRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Kale Yerleşkesi'nde düzenlenen, MİT'in 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'ne katıldı. Erdoğan burada bir konuşma yaparak önemli mesajlar verdi. Program sonrasında ise Erdoğan'ın X hesabından etkinliğe katılanların da görüleceği şekilde fotoğraflar servis edildi. Katılımcıların arasında MİT mensuplarının da olabileceği akıllara gelirken, paylaşılan kareler kısa sürede kaldırıldı.

BAKAN TUNÇ DA PAYLAŞMIŞTI

Aynı tarzda bir paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya hesabından da fotoğraflar bir süre sonra silindi.

İşte o paylaşımlar ve düzenlenen son halleri: