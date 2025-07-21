MİT Başkanı Kalın'dan siyasi partilere Terörsüz Türkiye ziyareti

MİT Başkanı Kalın'dan siyasi partilere Terörsüz Türkiye ziyareti
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MİT Başkanı Kalın'dan siyasi partilere Terörsüz Türkiye ziyareti
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere Terörsüz Türkiye çalışmalarıyla ilgili sürece ilişkin ziyaretlerde bulunuyor. Kalın, ilk görüşmesini MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü

Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, komisyon kurulmadan önce Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret ediyor. Bugünden itibaren başlayacak olan ziyaretler kapsamında Kalın'ın; AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşecek.

KALIN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Bu kapsamda Kalın ile MHP lideri Devlet Bahçeli görüşmesi gerçekleştirdi.

SÜREÇLE İLGİLİ BİLGİ VERECEK

Kalın'ın; saat 14.00'te ise AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya gelmesi bekleniyor. İbrahim Kalın, saat 15.30'da da DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret edecek. Kalın, 24 Temmuz Perşembe günü ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek. Görüşmelerde Kalın'ın, Terörsüz Türkiye çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi vereceği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

terörsüz TÜRKİYE yok ya her gün kavga cinayet kadın cinayeti her köşe başında mafya ya neyin peşindesiniz siz ancak şehit ailelerinin ahını alıyorsunuz ve çıkacak bunlar aheste aheste.

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