MİT Başkanı İbrahim Kalın, İYİ Parti'yi Ziyaret Etti

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, TBMM'de İyi Parti 'yi ziyaret etti.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu, Meclis'teki makamında ziyaret etti. Dervişoğlu, Kalın'ı kapıda karşıladı. Görüşmede, İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez de yer aldı. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından Dervişoğlu, Kalın'ı uğurladı. Görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili çalışmaların ele alındığı belirtildi.