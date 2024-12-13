MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'ndeki fotoğrafları ortaya çıktı
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Emevi Camii'nde namaz kılan Kalın'ın dua ederken ve Suriyelileri selamladığı anlara ilişkin fotoğraf kareleri ortaya çıktı.
Dün Şam'a sürpriz bir ziyaret yaparak Emevi Camii'nde namaz kılan MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cami içerisinde çekilen fotoğraf karelerinde Kalın'ın dua ettiği ve Suriyelileri selamladığı görülüyor.
COLANİ MAKAM ŞOFÖRÜ OLDU
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii ziyaretinde makam arabasını, Suriyeli muhalif lider Muhammed Colani'nin sürmesi dikkat çekmişti. O ana ilişkin görüntü büyük yankı uyandırmıştı.
İşte o anlara ilişkin kareler;