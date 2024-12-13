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MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'ndeki fotoğrafları ortaya çıktı

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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Emevi Camii'nde namaz kılan Kalın'ın dua ederken ve Suriyelileri selamladığı anlara ilişkin fotoğraf kareleri ortaya çıktı.

Dün Şam'a sürpriz bir ziyaret yaparak Emevi Camii'nde namaz kılan MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cami içerisinde çekilen fotoğraf karelerinde Kalın'ın dua ettiği ve Suriyelileri selamladığı görülüyor.

COLANİ MAKAM ŞOFÖRÜ OLDU

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii ziyaretinde makam arabasını, Suriyeli muhalif lider Muhammed Colani'nin sürmesi dikkat çekmişti. O ana ilişkin görüntü büyük yankı uyandırmıştı.

İşte o anlara ilişkin kareler;

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'ndeki fotoğrafları ortaya çıktı

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'ndeki fotoğrafları ortaya çıktı

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'ndeki fotoğrafları ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıCAN Işık:

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Yorum Beğen46
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Haber Yorumlarıİzeddin Demir:

Sen çok yaşa İbrahim kalın.samimiyetine inanıyoruz var ol.daha güzel olacak inş.itrail bekle hele bizi.

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme26
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Haber YorumlarıCitoles Cipralex:

Acınası durumlar

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme77
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Haber YorumlarıNEY-SEDA İsmail Kembil:

İşte bu. Elhamdülillah. Çatlasanızda patlasanızda islam galip gelecek. Acınası durumlar yazanlar kendilerine acısın bundan sonra. Müslümanlar üzerinden oynadığınız oyunlara son verme vakti

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıTuran Şahin:

dinin,ibadwtin reklamı müslümanlıkdamı oluyor,

Yorum Beğen19
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Haber Yorumlarıvatandaş:

suriye halkı darbeyi yiyince türklerden başka dost olmadığını anladı.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Ekonomi kötü İhracat durmuş durumda faiz yiyen süslümanlar böyle haberler pompalayalımda gündemi değiştirelim peşinde

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Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

bunlar ibadet yaparken neden foto çekinip reklam yaparlar, ibadetin gizlisi makbüldür, bir elin verdiğini diğer el bilmemesi lazım diye örnekler varya sayın akepeliler hani birazcık sorgulasanız da kimin dindar olmadığını anlasanız

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Milletin malını gaspetmiş güya allahın huzuruna durmuş harami

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Haber YorumlarıSer_hat:

Colaninin şoförlük yapması niye yankı uyandırsın.adam devlet başkanı değil,bakan değil,vali değil.Yanındaki büyük bir devletin MİT başkanı

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