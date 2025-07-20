MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan kritik hamle! Siyasi partilerle görüşecek

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan kritik hamle! Siyasi partilerle görüşecek
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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, TBMM'de grubu bulunan siyasi partileri "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin ziyaret edecek. Kalın'ın AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşmesi planlanıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşecek.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi.

MİT BAŞKANI KALIN'DAN ZİYARET HAMLESİ

Komisyon çalışmalarında sona gelinirken; MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, komisyon kurulmadan önce Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi bekleniyor.

ZİYARET EDECEĞİ PARTİLER BELLİ OLDU

Yarından itibaren başlaması beklenen ziyaretler kapsamında Kalın'ın, AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşmesi planlanıyor.

Görüşmelerde Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi vereceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Politika
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Super haber !!!!

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Haber YorumlarıSu ile çoğalıyor:

Süper bir ismin var. Komadan yeni kalkmış olsam bile ezbere hatırlayabilirim.

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Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Yeniden Refah Partisi görüşmeyi kabul etmemiş helal olsun

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Haber YorumlarıSu ile çoğalıyor:

Bir insan yediği yiyeceklere dikkat etmez ise.. her tarafïnda sivilceler çıkabilir. Sivilcesiz vücud için.. yiyeceklere dikkat edilmeli.

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Haber YorumlarıSu ile çoğalıyor:

Pürüzsüz bir vücud görmek istiyoruz. Sivilcesiz.

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