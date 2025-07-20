MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan kritik hamle! Siyasi partilerle görüşecek

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşecek.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi.

MİT BAŞKANI KALIN'DAN ZİYARET HAMLESİ

Komisyon çalışmalarında sona gelinirken; MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, komisyon kurulmadan önce Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi bekleniyor.

ZİYARET EDECEĞİ PARTİLER BELLİ OLDU

Yarından itibaren başlaması beklenen ziyaretler kapsamında Kalın'ın, AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşmesi planlanıyor.

Görüşmelerde Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi vereceği öğrenildi.